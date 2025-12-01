El Govern destina 1,1 millones de euros para reparar el muelle de Porto Cristo y renovar las redes de servicio

Operarios trabajan en las obras de Porto Cristo. - CONSELLERIA DEL MAR Y EL CICLO DEL AGUA

PALMA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha invertido 1,1 millones de euros en diversas actuaciones en el núcleo de Porto Cristo, como la reparación del muelle existente, la reconstrucción del tramo más deteriorado junto al puente des Riuet y la actualización de las redes de servicios del puerto, como electricidad, agua o saneamiento.

El director general de Puertos y Transporte Marítimo, Toni Mercant, y la delegada de Porto Cristo del Ayuntamiento de Manacor, Antònia Llodrà, han visitado este lunes la evolución de las obras de rehabilitación del muelle y del paseo des Cap des Toll en el puerto de Porto Cristo.

En una nota de prensa, la Conselleria del Mar y el Ciclo del Agua ha explicado que los trabajos, iniciados el 6 de octubre, forman parte de una actuación de modernización integral que transforma uno de los espacios más concurridos del puerto. La obra se adjudicó a la empresa Amer e Hijos SA y tiene un plazo de ejecución de ocho meses.

En cuanto a las aguas pluviales, se instala una nueva red de drenaje que canaliza el agua de lluvia hacia decantadores-separadores antes de ser vertida al canal. Además, se soterran las líneas de telecomunicaciones aéreas para ordenar mejor el espacio y garantizar mayor seguridad.

Las aceras se adaptan para facilitar el paso de peatones, mientras que el pavimento del paseo y de la calzada se reforma para eliminar desniveles y uniformar el espacio. Finalmente, se actualiza la señalización y está prevista la instalación de nuevo mobiliario urbano.

Mercant ha destacado la importancia de la actuación, ya que estas obras son un "paso decisivo" para mejorar y poner en valor un espacio muy utilizado, además de garantizar un puerto "más seguro, accesible y adaptado a las necesidades actuales".

"Se trata de una zona que hacía tiempo que necesitaba una intervención profunda. Con esta actuación se moderniza el frente marítimo y se mejora la experiencia de los usuarios y visitantes del puerto", ha señalado.