El Govern destina 2,4 millones de euros a la creación de un servicio para fortalecer la innovación

PALMA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern lanzará el servicio de ejecución Innobal, destinado a fortalecer el ecosistema de innovación de Baleares, con un presupuesto de cerca de 2,4 millones de euros.

El objetivo, según ha señalado el portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, es implementar actividades estratégicas alineadas con la Estrategia de Especialización Inteligente y Sostenible de Baleares (RIS3) 2021-2027.

Así, el Consell de Govern de este viernes ha otorgado la autorización previa del gasto derivado del contrato de los servicios para la ejecución de actuaciones correspondientes al impulso a la innovación (servicio Innobal) para la Dirección General de Innovación y Transformación Digital, por un importe total de 2,38 millones de euros.

La iniciativa se enmarca en las competencias de la Dirección General de impulsar, fomentar y divulgar la innovación en la región. Así, el Govern ha subrayado que contribuye directamente a la construcción de una economía resiliente y diversificada, uno de los ejes fundamentales del Pacto por la Sostenibilidad.

El contrato se estructura en tres lotes clave, el primero, sobre la planificación estratégica y la gobernanza, cuya misión es elaborar la Estrategia Balear de Innovación (EBI) para el período 2025-2030 y establecer una gobernanza eficaz de la RIS3.

La EBI definirá una hoja de ruta para fomentar la especialización inteligente, la digitalización, la sostenibilidad y la internacionalización. Además, incluye la actualización continua del Proceso de Descubrimiento Emprendedor (PDE) para detectar oportunidades en sectores emergentes y la definición de misiones estratégicas de alto impacto.

El lote dos, relativo a la Factoría de Innovación, está orientado a proporcionar servicios de asesoría y capacitación directamente a las empresas con potencial innovador. Así, la Factoría busca ayudar a las empresas a desarrollar y certificar proyectos de I+D+i, lo cual refuerza el principio guía de inversión del Pacto por la Sostenibilidad.

Las actividades clave incluyen la identificación de un mínimo de 800 empresas con potencial innovador, la provisión de consultorías individualizadas para la certificación como PYME Innovadora (buscando la certificación al menos de 60 empresas), y la realización de diagnósticos de innovación y planes de actuación para un mínimo de 96 empresas.

Finalmente, el tercer lote se enfoca en el desarrollo y la consolidación de los clústeres innovadores (AEI) mediante la creación de un secretariado técnico de apoyo.

El lote incluye la elaboración e implementación del Plan de Impulso y Consolidación del Ecosistema de Clústeres Innovadores de Baleares (Picecib 2030), que busca mejorar la competitividad de los clústeres a través de la digitalización, la internacionalización y la colaboración intersectorial.

También se prevé la creación de un mínimo de dos nuevas agrupaciones empresariales innovadoras (AEI) y el apoyo al menos a ocho proyectos europeos.