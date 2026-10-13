El Govern destina 3,5 millones de euros a sufragar el sobrecoste del pienso en explotaciones ganaderas de Baleares

El Govern promueve una ayuda de 3,5 millones de euros destinada al sobrecoste del pienso en explotaciones ganaderas - CAIB

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha abierto una convocatoria de 3,5 millones de euros para compensar el incremento del precio de los piensos en las explotaciones ganaderas de Baleares como consecuencia de la guerra en Oriente Medio.

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha explicado este martes en un comunicado que el plazo para presentar las solicitudes comenzará este miércoles, 14 de octubre, y finalizará el 30 de octubre de 2026.

La convocatoria tiene como finalidad compensar una parte del sobrecoste que han tenido que asumir las explotaciones ganaderas por el encarecimiento de la alimentación animal, "tanto por el aumento del precio de los piensos en origen, como por el incremento de los costes de transporte".

Este encarecimiento tiene una incidencia especial en el archipiélago, ya que las explotaciones ganaderas dependen del suministro de piensos procedentes de fuera de las Islas, principalmente de la Península.

Para calcular las compensaciones, se ha tenido en cuenta el incremento de los costes registrado entre los meses de febrero y agosto de 2026, así como el consumo medio de pienso según la especie y el tipo de explotación.

El conseller del ramo, Joan Simonet, ha señalado que el coste de la alimentación del ganado es uno de los principales gastos de las explotaciones ganaderas y, en el caso de Baleares, "a ello se añade el coste del transporte de los piensos".

La convocatoria contempla ayudas para explotaciones de ganado bovino, ovino, caprino y porcino, así como para explotaciones avícolas y apícolas que cumplan los requisitos establecidos.

CUANTÍAS DE LAS AYUDAS

Las compensaciones se calcularán mediante un sistema de módulos, en función del número de animales de cada explotación, la especie y su orientación productiva, sobre un período máximo de 150 días.

En el caso de las explotaciones de reproducción, los importes establecidos son de 39 euros por hembra reproductora de bovino; seis euros por hembra de ovino o caprino; 37,5 euros por reproductora de porcino, o 114 euros en el caso de las explotaciones porcinas de ciclo cerrado. Para las gallinas ponedoras, la compensación es de 0,79 euros por animal.

En cuanto a las explotaciones de engorde, los módulos son de 27 euros por ternero; 1,8 euros por cordero o cabrito; 10,8 euros por cerdo, y 0,30 euros por pollo. En el caso de las explotaciones apícolas, la ayuda es de seis euros por colmena.

El importe máximo de la ayuda es de 25.000 euros por beneficiario, con los límites de acumulación que establece la normativa europea de ayudas de minimis.

Pueden solicitar estas ayudas las personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones ganaderas inscritas en el Registro de explotaciones ganaderas de Baleares (REGA) que cumplan los requisitos de la convocatoria.

Con carácter general, las explotaciones deben pertenecer a una agrupación de defensa sanitaria (ADS), con las excepciones previstas en la resolución.