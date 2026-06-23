El Govern destina 500.000 euros a ayudas para la modernización y digitalización del sector de la construcción

Sáenz de San Pedro presenta ayudas al sector de la construcción - CAIB

PALMA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha presentado este martes una convocatoria de ayudas dotada con 500.000 euros para fomentar la modernización, innovación y digitalización del sector de la construcción de Baleares.

Según ha informado la Conselleria, la convocatoria se dirige a autónomos y pequeñas y medianas empresas de la construcción con actividad en la comunidad y se distribuye en programas como diseño e innovación, producción y digitalización.

Entre las actuaciones subvencionables se incluyen proyectos de innovación, maquinaria y equipos productivos, impresoras 3D, equipos de elevación y tecnologías vinculadas a la industria 4.0, como la inteligencia artificial, la robótica colaborativa, la computación en la nube o la realidad virtual y aumentada.

Las ayudas cubrirán hasta el 50% de la inversión subvencionable. Los proyectos de diseño e innovación podrán recibir hasta 10.000 euros, mientras que las actuaciones de producción y digitalización podrán obtener hasta 20.000 euros por beneficiario en cada uno de los programas. Las tres líneas son compatibles entre sí dentro de una misma solicitud, por lo que las empresas podrán acceder a subvenciones de hasta 50.000 euros, siempre que una misma inversión no se presente a más de un programa.

El conseller ha destacado que esta convocatoria nace de una petición trasladada por el propio sector de la construcción, que había manifestado la necesidad de disponer de una línea específica de apoyo para afrontar los procesos de modernización y digitalización.

Según ha declarado, esta ayuda es el resultado de escuchar a las empresas y dar respuesta a sus necesidades reales. "Queremos que los autónomos y las pymes de la construcción dispongan de más herramientas para ser más productivos, más eficientes y más competitivos", ha afirmado Sáenz de San Pedro.

El conseller ha recordado que esta es la segunda edición de una convocatoria pionera en la comunidad, creada específicamente para impulsar la transformación tecnológica del sector.

Las solicitudes podrán presentarse a partir del domingo y toda la información sobre las ayudas, los requisitos y el procedimiento de tramitación puede consultarse en https://tn.caib.es/AJUTSCONSTRUCCIO.

La presentación se ha realizado en la sede de una empresa que se benefició de la anterior convocatoria y que recibió 11.000 euros para impulsar su proceso de transformación digital.