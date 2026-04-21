El Govern destina 6,6 millones al desarrollo de la Historia Social Única

Reunión del equipo de la Conselleria sobre la HSU - CAIB

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha destinado cerca de 6,6 millones a desarrollar el proyecto de Historia Social Única (HSU), un proyecto pionero que permitirá conocer al ciudadano y a los profesionales, de forma actualizada, el estado de las prestaciones, asistencias y ayudas sociales, así como las del ámbito de dependencia y discapacidad, de las que es beneficiaria una persona.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, de los cerca de 6,6 millones del proyecto, 5,53 millones de euros están financiados por la Unión Europea-Next Generation EU a través de Fondos MRR del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el resto, 1,06 millones se corresponden con los pagos del IVA, que se realizarán con fondos propios de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal.

Asimismo, una parte del importe se corresponde con el Plan director y con la encomienda de gestión a la Fundación BIT, que suman un total de 485.883 euros financiados totalmente con Fondos MRR.

RENOVACIÓN Y CREACIÓN DE NUEVOS APLICATIVOS INFORMÁTICOS

La Historia Social Única contempla la renovación y creación de una serie de aplicativos informáticos, así como la migración de contenidos, que estarán conectados de forma que se pueda acceder a todo el historial del ciudadano. El contrato fue adjudicado a la empresa Plexus, que ha ayudado al Área de Informática de la Fundación de Atención a la Dependencia a desarrollar estos aplicativos -programas, sistemas o aplicaciones de software-.

Entre los aplicativos, figuran los que gestionarán los expedientes de discapacidad y dependencia, del Servicio de Valoración y Atención Temprana, el Registro Único de la Infancia y la Adolescencia, de jóvenes sin apoyo familiar o en riesgo de inclusión social que deben alcanzar un proceso de autonomía personal, los expedientes del Servicio de Justicia Juvenil, las prestaciones económicas de tipo social o los Servicios Sociales Comunitarios Básicos, así como aplicativos transversales que gestionarán diferentes áreas de la Conselleria.

Con esta nueva herramienta, el Govern asegura dotar de mayor transparencia los procesos e incrementar la agilidad administrativa, reduciendo trámites y garantizando una mayor comodidad de los usuarios y profesionales.