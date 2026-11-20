Archivo - Imagen de recurso de un trabajador de la industria de Baleares. - CAIB - Archivo

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado una dotación de cuatro millones de euros para la convocatoria de ayudas a la modernización y digitalización de la industria de Baleares en 2027.

La convocatoria apoyará la adquisición de activos materiales e inmateriales vinculados a la actividad industrial, según ha señalado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en rueda de prensa tras el Consell de Govern.

El objetivo es facilitar que las empresas renueven sus equipos e infraestructuras, incorporen tecnologías digitales y mejoren sus sistemas de gestión y sus procesos de producción.

Las ayudas prestarán especial atención a las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la base del tejido industrial de las Islas. Con esta convocatoria, el Govern quiere facilitar que las pymes inviertan en tecnología, ganen productividad y refuercen su competitividad.

La convocatoria se enmarca en el Programa de Mejora de la Competitividad y la Productividad Industrial para el periodo 2027-2028, que la Conselleria correspondiente aprobó el 27 de octubre.

Este programa también prevé la implantación de sistemas de gestión de la calidad, el acceso a servicios especializados en comercialización, marketing, recursos humanos y planificación de la producción, así como la formación de los profesionales del sector.

Asimismo, promueve la especialización de las empresas en actividades con mayor demanda, mayor valor añadido y mayor intensidad tecnológica.