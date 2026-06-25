El Govern destina un máximo de 10 millones al concierto residencial para mayores de 65 años en Eivissa

Archivo - Imagen de recurso de una persona mayor - JUNTA - Archivo

EIVISSA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado a la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia a destinar un máximo de 10,3 millones de euros para el concierto del servicio residencial para personas con dependencia mayores de 65 años con entidades de iniciativa privada en la isla de Eivissa.

La acción concertada es para 80 plazas y desde el 1 de diciembre de 2026 hasta el 30 de noviembre de 2030, según ha informado en rueda de prensa el portavoz del Govern, Antoni Costa.

Para esta convocatoria se ha tenido en cuenta la actualización del precio plaza/día y el módulo económico máximo. Se contemplan además tres complementos (de personal, edificio y alquiler inmuebles personal) según los que, en caso de que las entidades los soliciten y cumplan los requisitos, se establecería un precio plaza de residencia de 126,38 euro/día.

Con esta actualización de precios, el Govern tiene el objetivo de asegurar la sostenibilidad del sistema y la provisión de servicios en la isla de Eivissa. En este sentido, se tiene en cuenta que las entidades acrediten el abono de los complementos correspondientes a personal, edificación y alquiler.