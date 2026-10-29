El Govern destinará 1,4 millones de euros a apoyar los gastos ordinarios de las federaciones deportivas

Deportistas en una competición de natación. - CAIB

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado la convocatoria de ayudas destinadas a sufragar los gastos derivados de la actividad ordinaria de las federaciones deportivas autonómicas para los años 2027 y 2028, con una dotación de 1,4 millones de euros, distribuidos en 700.000 euros para cada ejercicio.

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha señalado este jueves en un comunicado que el objetivo de esta línea de subvenciones es respaldar el mantenimiento de la estructura organizativa y la gestión administrativa diaria de las federaciones deportivas baleares.

Entre los gastos que se podrán financiar se incluyen los alquileres y suministros de las sedes administrativas, salarios del personal de gestión, mantenimiento de programas informáticos para la tramitación de licencias y páginas web, gestoría externa y material fungible.

La convocatoria contempla un sistema de pagos anticipados sin necesidad de presentar garantías. Así, durante 2027, se abonará la totalidad de la anualidad concedida en concepto de anticipo.

Para 2028, se efectuará un primer pago anticipado del 80 por ciento durante el primer trimestre, mientras que el resto se tramitará una vez justificada la totalidad de la actividad subvencionada.

El periodo de ejecución de los gastos subvencionables abarcará del 1 de noviembre de este año hasta el 31 de octubre de 2027 para la primera anualidad, y del 1 de noviembre de 2027 al 31 de octubre de 2028 para la segunda.

Pueden acogerse a estas ayudas las federaciones deportivas de Baleares y las delegaciones territoriales de federaciones españolas inscritas en el Registro de Entidades Deportivas que hayan organizado un mínimo de dos competiciones oficiales, ligas o cursos de formación durante 2026 o la temporada 2025-2026.