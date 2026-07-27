El Govern destinará más de un millón de euros para reforzar la competitividad del sector del vino

Joan Simonet en la Mesa del Vino. - CAIB

PALMA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha anunciado este lunes en la Mesa del Vino que destinará más de un millón de euros para impulsar acciones de promoción de vinos, con 550.000 euros durante los años 2025 y 2026 y una previsión de 470.000 euros adicionales para el ejercicio de 2027.

Según se ha informado en la Mesa del Vino, la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento son herramientas "imprescindibles" para que la viticultura balear continúe "ganando competitividad sin renunciar a la calidad, sostenibilidad y la identidad" de los vinos de Baleares.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha señalado que la Mesa del Vino es un espacio "fundamental" de diálogo con el sector vitivinícola para compartir información, anticipar retos y definir las líneas de trabajo. En materia de sanidad vegetal, se han conocido los primeros resultados del seguimiento y control del mosquito verde de la vid, un estudio para conocer la dinámica poblacional de esta plaga.

Durante el encuentro, se ha informado de la campaña de suministro de productos fitosanitarios destinados al control de plagas y enfermedades de la planta, del resultado del procedimiento de concesión de autorizaciones de nuevas plantaciones este año y de los datos actualizados sobre las existencias del vino.

También se ha analizado el estado de los trabajos de recuperación de variedades minoritarias de vid y su relación con los procedimientos de modificación de los pliegos de condiciones de las Denominaciones de Origen Protegidas y la Indicación Geográfica Protegida. Además, se ha analizado la aplicación de la Intervención Sectorial del Vino 2024-2027 y los primeros planteamientos de la futura programación agraria posterior a 2027.

Simonet también se ha comprometido a convocar una Mesa de Comercialización para abordar los retos y oportunidades en la comercialización de los vinos de las Islas.