El Govern dice que seguirá apoyando el Acampallengua pese a las quejas de Vox por los mensajes sobre el "tiro al facha"

Archivo - La consellera de la Presidencia y Administraciones Públicas del Govern de les Illes Balears, Antònia Maria Estarellas, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha dicho que seguirá apoyando el Acampallengua, un evento que ha reivindicado que fomenta el catalán, pese a las quejas de Vox por los mensajes de Arran sobre el "tiro al facha".

De este modo se ha expresado la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, al ser preguntado acerca de este asunto por parte del diputado de Vox Sergio Rodríguez.

El parlamentario ha cuestionado a la consellera si tiene previsto "replantearse" la colaboración del Govern con el Acampallengua "vista su deriva radical" y se ha referido de forma expresa a un mensaje publicado en redes sociales por Arran en el que hablaban de practicar el "tiro al facha" con él y su compañera de bancada Manuela Cañadas.

"¿Esto subvenciona el Govern? ¿Que se amenace de muerte a los diputados? ¿Esto es promocionar la lengua?", se ha preguntado el diputado.

Estarellas, por su parte, ha señalado que las ayudas que recibe el Acampallengua, otorgadas por el Institut d'Estudis Baleàrics, se conceden por la vía de la concurrencia competitiva.

"El Govern siempre ha defendido y ha apostado por dar apoyo a acontecimientos que reivindiquen nuestra lengua y cultura propia y así lo seguiremos haciendo", ha defendido.

Aunque ha condenado los mensajes contra los diputados de Vox, la consellera ha considerado que sería "una irresponsabilidad reducir el Acampallengua a unos hechos aislados".