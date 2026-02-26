El Govern edita los relatos ganadores del tercer certamen de los cuentos infantiles sobre salud mental - CAIB

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, y el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, han presentado este jueves la edición impresa de los relatos ganadores de la tercera edición del certamen de cuentos infantiles sobre salud mental y bienestar emocional.

Son tres cuentos dirigidos a niños de entre seis y ocho años cuyo objetivo es acercar la salud mental a la sociedad "desde un punto de vista normalizador y alejado de estigmas y prejuicios", ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado.

La presentación ha tenido lugar la tarde de este jueves coincidiendo con la inauguración de la exposición de las ilustraciones sobre estos relatos que ha elaborado el alumnado de la Escuela Superior de Diseño y de la Escuela de Arte de Baleares.

Las alumnas Asher Kasaraeva y Adolfina Sastre han sido las ganadoras del reto creativo de ilustración en las tres categorías y se han encargado de ilustrar los relatos premiados del certamen del 2025, de Clara Ferrando, Raquel Hertrich y Caterina Mas.

En total el Govern ha editado 1.000 cuentos en cada una de las tres categorías que se distribuirán entre bibliotecas y centros escolares de primaria.

Durante la presentación se ha anunciado que ya está abierta, hasta el 29 de marzo, la cuarta edición de redacción de cuentos infantiles sobre salud mental y bienestar emocional.

Se ha hecho un llamamiento a todo el mundo a escribir un relato y participar en el certamen, que incluye las categorías infantiles (de 8 a 12 años), juvenil (de 13 a 17 años) y mayores (más de 18 años).