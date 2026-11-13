El Govern "entiende el malestar" de los manifestantes del 11N y mantiene su hoja de ruta en las políticas de vivienda

Archivo - El portavoz del Govern, Antoni Costa - CAIB - Archivo

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha asegurado que el Ejecutivo "entiende el malestar" una gran cantidad de la ciudadanía de Baleares, que salió a la calle este miércoles en la manifestación de la huelga general por la vivienda, y ha subrayado que continuará con las políticas impulsadas durante la legislatura.

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, Costa ha descartado cambiar el rumbo de las medidas de vivienda a raíz de la manifestación, al considerar que las que se están impulsando "son las adecuadas".

"Entendemos el malestar de una mayoría de ciudadanos, una gran cantidad de ciudadanos, ante el elevado coste de la vida y la inflación, y también los precios de la vivienda, que son muy elevados", ha afirmado.

Igualmente, ha destacado que el Govern seguirá trabajando con la hoja de ruta marcada, que se centra en aumentar la oferta de viviendas, reducir los impuestos, incrementar la seguridad jurídica movilización suelo e impulsar la colaboración público privada.