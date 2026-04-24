El Govern exige a Sánchez que "pida disculpas" a los ciudadanos por la huelga de médicos

Archivo - Médicos en una concentración en una semana de huelga en el Hospital de Inca. - SIMEBAL - Archivo

PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha lamentado "profundamente" que el próximo lunes arranque una nueva huelga de médicos contra el Estatuto Marco y ha exigido al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que "pida disculpas" a los ciudadanos.

En la rueda de prensa celebrada después del Consell de Govern, el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha subrayado que los paros realizados hasta ahora han supuesto un coste de 7,3 millones de euros para Baleares y la anulación de 50.000 consultas.

"Esto continúa y no parece que se pueda solucionar si la ministra --de Sanidad, Mónica García-- continúa sin sentarse en la mesa de negociación y sin tomar las medidas necesarias para resolver la situación", ha criticado.