El Govern explica a los ayuntamientos los Certificados de Ahorro Energético como nueva vía de financiación

El Govern reúne a los ayuntamientos para explicar los Certificados de Ahorro Energético como nueva vía de financiación. - CAIB

PALMA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha reunido este miércoles a representantes de los ayuntamientos de Baleares en una jornada informativa para dar a conocer el funcionamiento de los Certificados de Ahorro Energético (CAE), un sistema que permite obtener financiación a partir de actuaciones de eficiencia energética.

Según ha informado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado, los certificados posibilitan que el remanente energético generado por actuaciones como la renovación del alumbrado público, la mejora de la climatización de edificios municipales o la electrificación de flotas en recursos económicos pueda destinarse a nuevos proyectos.

De acuerdo con datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el sistema ha certificado ya más de 9.300 gigavatios hora (GWh) de ahorro energético y ha movilizado más de 1.000 millones de euros en toda España.

En Baleares se han certificado cerca de 60 actuaciones, con un volumen económico estimado de 5,7 millones de euros, aunque ninguna corresponde todavía a una administración pública.

La Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático actúa como gestor autonómico de los Certificados de Ahorro Energético y presta apoyo a los ayuntamientos durante la tramitación para facilitar el acceso a este sistema.

Por su parte, el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha recordado que el Govern ya ha destinado más de 35 millones de euros a impulsar la transición energética de los municipios y las entidades públicas de Baleares y ha defendido que los CAE deben complementar estas ayudas como una nueva fuente de financiación.

Asimismo, ha señalado que este sistema ofrece a los ayuntamientos la posibilidad de obtener recursos adicionales sin incrementar la presión fiscal, al permitir que el ahorro generado por actuaciones de eficiencia energética pueda reinvertirse en nuevos proyectos.