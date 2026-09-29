El Govern explorará la posibilidad de poner trenes semidirectos pero advierte de las "limitaciones de infraestructura"

Archivo - Un tren en los talleres de SFM. - CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha apuntado que estudiará la posibilidad de implantar trayectos de tren semidirectos desde Palma a Manacor y sa Pobla pero ha resaltado las "limitaciones de la infraestructura" ferroviaria, como el tramo de vía única en la línea hacia Manacor.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha intervenido en este sentido en el Parlament, durante la petición de comparecencia de MÉS per Mallorca, en la que ha aludido a este motivo como una de las principales dificultades para implantar estos trayectos.

Mateo ha resaltado el crecimiento de usuarios registrados en los trenes de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) en los últimos años, al pasar de siete millones de pasajeros en 2022 a 12 millones en 2025.

Por eso, el Govern trabaja en dar respuesta a este aumento de la demanda para ofrecer una "alternativa" al vehículo privado, con un incremento de las frecuencias pero ha subrayado que para eso hay que "crear las condiciones para que los trenes circulen".

Así, ha incidido que en el tramo de Manacor los trenes que van en sentidos distintos "no se pueden cruzar" y por esto se ha hecho una inversión de 6,7 millones de euros en el tramo entre Petra y Manacor para incrementar la capacidad de la línea y que las frecuencias se puedan hasta "duplicar", cuando se terminen las obras.

También ha defendido que la supresión de los trenes semidirectos en el pasado se decidió porque, al haber más frecuencia en la actualidad, se "topaban" con aquellos trenes que tenían que hacer todas las paradas.

Todo esto ha alegado que provoca un "retraso en cadena" con una "pérdida de la regularidad" en los horarios, mientras que la apuesta del Govern es por unas frecuencias "regulares y fiables".

El encargado de intervenir por parte de MÉS per Mallorca ha sido el diputado Ferran Rosa, quien ha expuesto que ne sistema ferroviario de Mallorca convergen "dos realidades", con gente que "viaja desde muy lejos" y gente que hace trayectos cortos pero necesitan más frecuencias.

Por esto ha criticado que los trenes que van desde sa Pobla o Manacor "no sean competitivos" con los trayecto en coche, ya que de Manacor a Palma de tarda una hora y cuarto en tren y en coche media hora más.

El parlamentario ecosoberanista ha pedido un sistema "nodal" similar al que se aplica en el TIB, con puntos de intercamio que ofrecería "más confort" para las personas que viajan desde más lejos y más frecuencias para los que están más cerca, ya que los convoys se podrían usar más veces en el mismo lapso de tiempo.

Rosa ha planteado "ajustes" en las zonas que hay doble vía, con puntos de adelantamiento a lo largo de la comarca del Raiguer, como los apartaderos de Binisssalem, Santa Maria o ejecutar una reforma en la estación de Consell-Alaró para crear una vía pasante, que "no es especialmente cara", y deje pasar a los trenes rápidos.

Otro de los elementos que ha planteado es la eliminación de los pasos a nivel, para lo que ha pedido que sea un proyecto que no se ajuste a la disponibilidad presupuestaria.

Mateo se ha abierto a que los técnicos valoren estas propuestas pero ha reivindicado que para ejecutarlas, el Govern debe contar con el convenio ferriviario con el Gobierno de España para poder aumentar los recursos disponibles.