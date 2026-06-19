El Govern financiará con un millón de euros el nuevo supercomputador de Baleares

El Supercomputador Talaia Se Situará En El Parcbit - CAIB

PALMA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado a la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación a financiar con 1,11 millones de euros el nuevo supercomputador de Baleares en el marco del convenio firmado con la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este viernes.

El objetivo de este convenio, ha recordado, es la consolidación del Centro de Supercomputación e Inteligencia Artificial de Baleares (BSAI) y el desarrollo de actividades de investigación, innovación y transferencia en materia de supercomputación e inteligencia.

También es establecer las bases de colaboración para compartir la gestión y gobernanza del BSAI como centro de gestión de infraestructuras y equipos científico-técnicos insignes y desarrollar un programa de impulso a la supercomputación y las tecnologías basadas en la inteligencia artificial y el tratamiento masivo de datos.