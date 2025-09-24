Govern firma con Formentera el acuerdo para desarrollar su Infraestructura de Datos Espaciales

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, junto al presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas - CAIB

FORMENTERA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, y el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern y presidente del Instituto Cartográfico y Geográfico de Baleares, José Luis Mateo, han firmado un convenio de colaboración para desarrollar la Infraestructura de Datos Espaciales de Formentera y, de este modo, completar la aplicación en todas las Islas de esta herramienta tecnológica para la modernización y mejora de los servicios públicos, la transparencia y la planificación.

Según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado, el nuevo visor supone un paso adelante en la gestión del territorio y permitirá integrar la cartografía y la información geográfica de Formentera en la red interoperable de datos espaciales de Baleares. Con este convenio, se completa el desarrollo de la IDE en todas las Islas.

Con este acuerdo, Formentera aumenta sus posibilidades para mejorar la información en materia urbanística, territorial, viaria, turística y medioambiental en un visor web abierto y accesible que facilitará la consulta a la ciudadanía, a los profesionales y a otras administraciones públicas.

Así, se podrá visualizar y combinar información clave como el Plan Territorial Insular, los planes de movilidad o residuos, el catastro, el dominio público marítimo-terrestre, las rutas verdes, los puntos de interés turístico o las zonas de caza y protección forestal.

Esta herramienta tecnológica permite a administraciones y departamentos agilizar trámites administrativos para los que se usan los datos geográficos, referentes a licencias urbanísticas, informes medioambientales o trámites catastrales; y posibilita una mejora en la planificación territorial y de servicios públicos, en materia de emergencias y protección civil, urbanismo, logística o transporte público, entre otros beneficios.

Desarrollar las infraestructuras de datos espaciales (IDE) es una acción transformadora que impacta en diferentes niveles: mejora la calidad de los servicios públicos, reduce tiempos y desplazamientos, fomenta la participación ciudadana y fortalece la gobernanza del territorio y del dato.

Además, desde una perspectiva técnica, permite una gestión más eficiente, interoperable y sostenible de los datos espaciales y, en el ámbito administrativo, favorece la transparencia y la planificación estratégica, ha señalado el Govern.

"Es un avance tecnológico que supone una apuesta estratégica por la modernización, la transparencia y la eficiencia en la gestión del territorio, favorece una mejora de los servicios públicos y de la planificación a medio y largo plazo, y fomenta entre las diferentes administraciones una gestión más coordinada, sostenible y centrada en la ciudadanía", ha manifestado el conseller.

Por su parte, Portas ha destacado que el convenio permite avanzar hacia una administración "más transparente, eficiente y moderna".

El ICGIB asumirá las tareas técnicas de configuración y mantenimiento del sistema, además de proporcionar formación a los técnicos del Consell para maximizar el uso de la plataforma. Por su parte, el Consell aportará los datos cartográficos y geográficos actualizados, para asegurar que sean accesibles e interoperables.

El convenio, con una vigencia de cuatro años, nace sin ningún coste añadido para ninguna de las partes, puesto que cada una asumirá sus responsabilidades con recursos propios. La creación de la comisión de seguimiento garantizará el correcto desarrollo y la actualización constante del sistema.