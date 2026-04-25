El Govern y Gira-Sol organizan charlas de sensibilización en prevención del suicidio - CAIB

PALMA 25 Abr. (EUROPA PRESS) - La Dirección General de Salud Mental y la entidad Gira-Sol han organizado una serie de charlas de sensibilización en la prevención del suicidio dirigidas a familias, asociaciones y entidades cívicas.

Se trata del proyecto 'Sensibilización y prevención del suicidio', que se desarrollará en el ámbito comunitario, es decir, en los espacios donde las personas viven, se relacionan y construyen vínculos sociales como asociaciones, entidades cívicas y espacios comunitarios abiertos.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, el programa prevé 30 charlas de sensibilización sobre el suicidio y la salud emocional, que incluyen acciones específicas dirigidas a familias, asociaciones, entidades cívicas y espacios comunitarios abiertos.

Estas charlas trabajan desde un enfoque preventivo, poniendo énfasis en los factores de protección y riesgo, la desestigmatización, el malestar emocional y la promoción del apoyo social y comunitario.

También incluye tres formaciones básicas para profesionales y voluntarios de los ámbitos sociales, educativos o comunitarios para fortalecer la capacidad de detección y acompañamiento.

Los contenidos están orientados a la comprensión de los factores de riesgo y de protección, herramientas básicas de detección y pautas para el acompañamiento inicial y derivación.

El programa tendrá un equipo de trabajo formado por dos psicólogos, dos técnicos sociales, un trabajador social, un agente de ayuda mutua, un psiquiatra y un coordinador del proyecto.

El suicidio, ha subrayado Salud, es una realidad compleja, multifactorial y profundamente vinculada al malestar emocional que es necesario tratar no solo desde el sistema sanitario.

La prevención comunitaria juega un papel muy importante en la sensibilización y detección precoz del riesgo suicida mediante acciones locales, directas y sostenibles.