El Govern homenajea a 41 deportistas baleares de diferentes disciplinas

La presidenta del Govern, Marga Prohens, con los deportistas homenajeados en el acto 'Terra de campions'. - CONSELLERIA DE TURISMO

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha celebrado este martes un acto de reconocimiento a 41 deportistas de las islas que han obtenido algún tipo de distinción en las distintas disciplinas en las que compiten, entre los meses de junio y septiembre.

El acto, celebrado en el Consolat de Mar, ha contado con la presencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y el director general de Deportes, Joan Antoni Ramonell, entre otros representantes institucionales.

Prohens ha destacado el "privilegio" que supone reunir a estos 41 deportistas que han conseguido "hitos extraordinarios" en sus carreras deportivas. Entre ellos había 17 medallistas de oro, diez medallistas de plata y 14 medallistas de bronce, una demostración que "dice mucho" del talento deportivo balear.

De hecho, ha resaltado que si se hubiera querido juntar a todos los deportistas premiados a lo largo del año, el patio del Consolat de Mar se habría quedado "pequeño".

Asimismo, ha apuntado que es un acto que el Govern tenía pendiente porque se lo debía toda la sociedad balear, lo que ha destacado la dificultad para cuadrar las agendas de todos para que estuvieran presentes, algo que ha agradecido.

El acto se ha bautizado con el nombre de 'Terra de campions', un concepto que ha subrayado que se demuestra cada vez que un deportista se sube al podio o hace resonar el nombre de Baleares en cada competición europea o internacional.

Prohens ha indicado que Baleares son unas islas "pequeñas" en medio del Mediterráneo pero es "enorme el talento, el esfuerzo y la capacidad de superación".

"Detrás de cada éxito hay muchas horas de entrenamiento, sacrificio, renuncias, momentos de dejarlo pero aún así os levantáis al día siguiente y seguís luchando. Precisamente esta determinación de continuar luchando es lo que os hace ser quienes sois y os hace campeones", ha alegado.

La presidenta ha indicado que con este acto el Govern quiere reconocer no solo el éxito, sino la constancia y la resiliencia, porque el deporte enseña que las cosas que "realmente valen la pena, no llegan solas, ya que requieren esfuerzo, disciplina, compromiso y sacrificio".

También ha dedicado unas palabras para los entrenadores, clubs y federaciones que han acompañado a los deportistas, al tiempo que ha mencionado a los familiares, parejas y amigos que han entendido sus ausencias.

"Es un auténtico orgullo todo lo que habéis conseguido y ver que sois los mejores embajadores de las islas, porque es una 'terra de campions'", ha rematado.