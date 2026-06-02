El Govern impartirá talleres sobre el control del 'banyarriquer' en Ses Fonts Ufanes

El Govern impartirá un taller sobre el control del 'banyarriquer' en Ses Fonts Ufanes - CAIB

PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural impartirá talleres prácticos de construcción y colocación de trampas para el control del 'banyarriquer' (Cerambyx cerdo).

La actividad formativa tendrá lugar del miércoles al viernes en el Monumento Natural de Ses Fonts Ufanes, en Campanet, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, tiene como objetivo acercar a la ciudadanía el trabajo que se lleva a cabo para conservar los ecosistemas forestales de Baleares y dar a conocer las actuaciones de sanidad forestal que se desarrollan en este espacio natural protegido.

"La conservación de nuestros bosques requiere conocimiento, implicación y corresponsabilidad. Este taller es una oportunidad para que la ciudadanía conozca de primera mano el trabajo que se lleva a cabo para preservar los encinares de Mallorca y la importancia de la sanidad forestal para garantizar la salud de nuestros ecosistemas", ha dicho la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres.

CONTROL EN SES FONTS UFANES

Más allá de estos talleres, la Conselleria lleva a cabo de manera continuada actuaciones de control sobre el 'banyarriquer' en el Monumento Natural de Ses Fonts Ufanes con el objetivo de mejorar el estado sanitario del encinar.

Entre las actuaciones de control que se llevan a cabo, se han elaborado mapas de afección por 'banyarriquer' y se han realizado controles poblacionales del insecto mediante el uso de trampas.

El principal objetivo de este sistema de trampeo es reducir el número de individuos a niveles poblacionales aceptables que no supongan un peligro para las masas forestales. En total, durante el año 2025 se han capturado 345 ejemplares, 233 machos y 112 hembras.

Otra actuación destinada a reducir la densidad de insectos es la mejora sanitaria de los encinares mediante el señalamiento y la tala de los pies más afectados o muertos por hongos de pudrición y por el propio 'banyarriquer'.

Además, esta acción incrementa la producción de semillas y mejora la regeneración del encinar, lo que favorece la aparición de ejemplares jóvenes y sanos. Para potenciar el crecimiento y la protección de estas encinas jóvenes también se han instalado protectores.

"El objetivo no es eliminar el 'banyarriquer', sino mantener sus poblaciones en niveles compatibles con la conservación de los encinares y con el equilibrio de los ecosistemas forestales", ha explicado Torres.