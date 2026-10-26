El Govern impulsa una asistencia técnica para identificar fuentes de financiación y optimizar las inversiones públicas. - CAIB

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación ha incorporado una asistencia técnica especializada para llevar a cabo un análisis riguroso orientado a identificar y priorizar los principales proyectos de inversión pública de las islas, así como a determinar las vías de financiación más adecuadas.

A través de esta iniciativa coordinada por la Dirección General de Proyectos Estratégicos, Fondos Europeos y Simplificación Administrativa, el Govern apuesta para sumar conocimiento experto y visión global para estructurar una hoja de ruta orientada a acelerar la ejecución de grandes infraestructuras clave por las islas, según ha indicado la Conselleria en un comunicado.

Según han añadido, en un escenario de creciente complejidad técnica y normativa, marcado por el incremento de los costes de ejecución y una alta competitividad para acceder a fondo estatales y europeos, esta colaboración permite a la administración dotarse de una perspectiva altamente calificada para impulsar con garantías las inversiones estratégicas.

El análisis se centrará en áreas clave como la movilidad, la transición energética, la innovación tecnológica, la digitalización, la vivienda, el ciclo del agua y las infraestructuras sanitarias y sociales.

APOYO ANTE EL NUEVO ESCENARIO EUROPEO POST-2027

La integración de esta asistencia técnica responde a la voluntad de anticipación ante los complejos cambios normativos y estructurales derivados del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) de la Unión Europea para el periodo 2028-2034, así como a la creación de nuevos instrumentos de gestión directa de la Comisión Europea, como el Fondo Europeo de Competitividad o el futuro fondo único de cohesión.

De este modo, los trabajos se articularán para coordinar las inversiones con el Marco Estratégico de Inversiones de Baleares 2030 (MEIIB30), maximizando la captación de fondos europeos, estatales -incluyendo el Régimen Especial de las Islas (REIB) y su factor de insularidad- y autonómicos, como el Impuesto de Turismo Sostenible o el canon de saneamiento.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y ALCANCE DEL ENCARGO TÉCNICO

La actuación se centrará a evaluar proyectos prioritarios de al menos un millón de euros en equipaciones e infraestructuras promovidas por las conselleries y entes públicos de la CAIB, la Universitat de les Illes Balears (UIB) y las corporaciones locales de las islas. Asimismo, se analizarán proyectos de transformación económica, social o ambiental que superen los dos millones de euros.

Entre las tareas previstas destacan la elaboración de un diagnóstico completo y un inventario priorizado de las actuaciones que presentan requisitos financieros específicos o están planificadas a partir de 2028.

Se prevé también el diseño de una hoja de ruta a cinco años para optimizar la captación de fondo y estudiar fórmulas de financiación avanzada o colaboración públicoprivada, y el desarrollo de la planificación detallada, vías de financiación y cronogramas específicos para los tres proyectos considerados de máxima prioridad para la comunidad autónoma.

El proyecto contempla igualmente la realización de dos revisiones semestrales posteriores para adaptar las conclusiones al reparto definitivo del MFP 2028-2034 y a la revisión del Factor de Insularidad.