El Govern impulsa la primera promoción de viviendas de alquiler social del Ibavi en Algaida

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y la alcaldesa de Algaida, Margalida Fullana. - EUROPA PRESS

PALMA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y la alcaldesa de Algaida, Margalida Fullana, han presentado el acuerdo para la cesión de parcelas municipales donde se construirán entre 15 y 20 viviendas públicas 30 años después de la última.

Para ajustar la oferta, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una encuesta que detecte las necesidades reales de la población, según han explicado. El proyecto se llevará a cabo en parcelas cedidas por el Consistorio, con la previsión de construir entre 15 y 20 viviendas.

Los terrenos están situados en la calle Sa Farinera, dentro del sector de Es Porrassar, y suman una superficie máxima de más de 1.700 metros cuadrados. El edificio se distribuirá en planta baja, primera planta y un aparcamiento subterráneo.

El proyecto cuenta con un presupuesto estimado de seis millones de euros y se enmarca en el plan de inversiones 'Illes en Transformació' impulsado por el Govern.

La previsión es construir entre 15 y 20 viviendas, aunque la cifra definitiva podría ser superior y se determinará de común acuerdo entre ambas administraciones.

Para definir el número de viviendas y sus dimensiones, el Ayuntamiento, según ha explicado la alcaldesa, ha puesto en marcha una encuesta ciudadana que permitirá conocer los perfiles de mayor demanda de vivienda de alquiler social en el municipio.

Esta nueva promoción en Algaida se suma a las 47 promociones del Ibavi actualmente en tramitación, que han sido presentadas recientemente por la presidenta del Govern, Marga Prohens. En total, con estas 48 promociones, el Ibavi impulsa más de 1.230 viviendas públicas.

El Govern ha previsto seguir incrementando esta cifra a medida que se cierren nuevos acuerdos con ayuntamientos, en el marco del plan de choque en materia de vivienda.

PROCEDIMIENTO EXPRÉS DE TRAMITACIÓN

Tanto esta promoción de Algaida como la mayoría de los proyectos de vivienda social del Ibavi se beneficiarán del procedimiento exprés incorporado por el Govern para acelerar la tramitación de promociones de vivienda pública.

Esta medida se incluye en la ley de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante proyectos residenciales estratégicos. La norma permite que las promociones de vivienda pública sean declaradas de interés autonómico y accedan a una tramitación abreviada, al igual que otras infraestructuras como centros educativos o sanitarios.

Esto ha permitido reducir los plazos de tramitación entre uno y dos años en la mayoría de los casos, e incluso hasta tres años en algunos proyectos, reforzando así el plan de choque del Govern para facilitar vivienda asequible a los residentes en las Islas.

Las nuevas viviendas públicas se destinarán a residentes en Baleares con cinco años o más de residencia en la comunidad autónoma, con preferencia para los vecinos del municipio, tal y como regula la Ley 4/2025.

Este requisito se aplica a las viviendas en régimen de protección, tanto protegidas como de precio limitado, y sigue la línea de los acuerdos que el Ibavi ha ido impulsando esta legislatura con los ayuntamientos para priorizar a los residentes locales en las promociones de su municipio.