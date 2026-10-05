El Govern inicia una campaña de reforestación en la Península de Llevant para superar los 40.000 árboles plantados

Trabajadores del Ibanat frente a una mesa con macetas y plantas. - CAIB

PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha iniciado una nueva campaña de reforestación en el Parque Natural de la Península de Llevant que comenzará durante los próximos meses y superará los 40.000 árboles plantados.

Según ha señalado en un comunicado este lunes, el objetivo es restaurar hábitats forestales afectados por episodios de incendios y otros procesos de degradación e incrementar la capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático.

La nueva campaña da continuidad a la primera fase de reforestación en el Parque Natural, que finalizó en febrero de este año con más de 20.000 árboles plantados.

En esta nueva fase, las actuaciones se centrarán especialmente en la finca pública de s'Alqueria Vella, en Artà, donde se prevé alcanzar los 20.000 árboles plantados por parte del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat).

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha destacado que este proyecto es un "buen ejemplo de cómo la colaboración público-privada permite sumar recursos y esfuerzos para proteger y recuperar el patrimonio natural".

Por su parte, la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha indicado que "el cambio climático obliga a adaptar la manera en que se restauran y gestionan los bosques".

Así, el plan de la Conselleria pasa por diversificar las especies y utilizar material vegetal de origen local, con la finalidad de favorecer masas forestales más diversas y resilientes ante el aumento de las temperaturas, las sequías y la irregularidad de las precipitaciones.

"Estas dificultades refuerzan la necesidad de perseverar y continuar avanzando en la restauración de los hábitats forestales. Por ello, el proyecto incorpora criterios destinados a incrementar la capacidad de adaptación de los bosques", ha añadido Torres.

Uno de los elementos clave del proyecto es la selección del material vegetal. Los ejemplares utilizados proceden exclusivamente del Centro Forestal de Menut (Cefor), a partir de semillas y material vegetal del propio Parque Natural.

Entre las especies utilizadas se encuentran el pino carrasco --Pinus halepensis--, el acebuche --Olea europaea var. sylvestris--, el aladierno --Rhamnus alaternus--, el labiérnago --Phillyrea angustifolia--, el madroño --Arbutus unedo-- y la encina --Quercus ilex--.

También está previsto reforzar la presencia de especies con una distribución muy limitada dentro del Parque, como el boj balear --Buxus balearica-- y la coscoja --Quercus coccifera--.

En el caso del boj, actualmente solo se conservan dos ejemplares en el Parque Natural. A partir de estos ejemplares se han obtenido esquejes que se encuentran en fase de multiplicación en el vivero forestal de Menut. El objetivo es disponer de nuevo material vegetal para reforzar su población y contribuir a su conservación 'in situ'.

RESTAURACIÓN, PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

El proyecto tiene un carácter transversal y combina la restauración de hábitats con la sensibilización y la participación ciudadana.

El convenio con la TUI Care Foundation incluye actividades de voluntariado ambiental, visitas y actividades con centros educativos, la edición de un libro de educación ambiental y la instalación y mejora de la señalización interpretativa del Parque Natural.

Hasta 2028, el proyecto también permitirá continuar con el mantenimiento y la diversificación de las zonas reforestadas en años anteriores, reforzar la conservación de especies de interés e iniciar actuaciones de restauración del litoral, especialmente de los sistemas dunares.

De este modo, el programa TUI Forest contribuye a consolidar una línea de trabajo a largo plazo para la restauración y la conservación de los hábitats del Parque Natural de la Península de Llevant.