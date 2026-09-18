El Govern niega haber pedido a AENA inversiones para aumentar la capacidad de los aeropuertos

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha reiterado este viernes la oposición del Ejecutivo autonómico a inversiones de AENA que impliquen ampliaciones de capacidad de los aeropuertos y ha negado que el Ejecutivo haya hecho peticiones en este sentido en el proceso de elaboración del Documento de Ordenación Aeroportuaria (DORA III),

"Nos tendrán enfrente", ha insistido a preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern. Costa ha criticado la "rigidez" de los representantes de AENA. "Inversiones para mejorar seguridad y modernización, sí. Inversiones para ampliar capacidad, nos opondremos", ha recalcado.

El vicepresidente del Govern ha hecho hincapié en que no aceptará ampliaciones que supongan incrementar las posibilidades de flujo turístico.

Fuentes del PSIB, sin embargo, han asegurado a Europa Press que en julio de 2026, al Govern, junto a otros gobiernos autonómicos, solicitó la incorporación de inversiones estructurales "orientadas a la ampliación de capacidad", destacando la necesidad de actuaciones en edificios terminales, plataformas, pistas y campos de vuelo, con el fin de absorber el crecimiento de la demanda, evitar situaciones de saturación y garantizar niveles adecuados de calidad del servicio.

Así consta en la memoria justificativa y las mismas fuentes consideran de este modo que el Govern y los consells insulares "estaban al tanto" de la elaboración del DORA, aceptaron sus cifras y, además, transmitieron su opinión favorable a nuevas inversiones orientadas a absorber el aumento de la demanda.

Acusan de este modo a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de "mentir", cuando aseguró mostrarse "espantada" ante la previsión de 50 millones de pasajeros en los aeropuertos del archipiélago en el año 2031.

Además, han criticado que mientras reclaman cogestión para reducir la actividad aeroportuaria desde instituciones gobernadas por el PP como el ayuntamiento de Palma o los consells de Eivissa y Mallorca promueven y promocionan la apertura de nuevas rutas con destinos árabes como Abu Dhabi o con nuevos enlaces con ciudades norteamericanas.

Desde el PSIB han mostrado su oposición a cualquier actuación en los aeropuertos que suponga aumentar la capacidad operativa o el volumen de pasajeros. Distintas son las actuaciones, matizan, para mejorar seguridad o sostenibilidad que figuran en el documento.

Antoni Costa ha negado este extremo y fuentes del Ejecutivo autonómico, por su parte, se han referido a una carta en la que las mejoras reclamadas en las infraestructuras aeroportuarias estaban "no ligadas a un incremento de pasajeros y dirigidas a minimizar los impactos que la infraestructura genera en el territorio".