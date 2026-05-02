El Govern invertirá 7,4 millones de euros la ampliación de la depuradora de Es Mercadal

Instalaciones de la depuradora de Es Mercadal. - CONSELLERIA DEL MAR Y EL CICLO DEL AGUA

PALMA 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua destinará 7,4 millones a las obras de ampliación y mejora de la mejora de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Es Mercadal.

La actuación global pretende modernizar una infraestructura clave para el municipio y adaptarla a las necesidades actuales y futuras, según ha indicado la Conselleria en un comunicado.

La actuación prevista en Es Mercadal permitirá mejorar la calidad del agua tratada, aumentar la capacidad de la planta y optimizar los procesos de depuración, para alinearse con las exigencias normativas actuales y futuras en materia ambiental.

El grueso de la inversión corresponde a las obras de ampliación y mejora, que han sido propuestas para su adjudicación a la UTE formada por Aquambiente y Antonio Gomila por un importe de poco más de 7,15 millones de euros, tras resultar la oferta más ventajosa en el procedimiento de licitación pública.

Estas obras permitirán actualizar las instalaciones existentes e incorporar mejoras técnicas orientadas a incrementar la eficiencia del tratamiento y la fiabilidad del sistema.

De forma paralela, el Govern ha impulsado la contratación del servicio de dirección facultativa, inspección, control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud, imprescindible para garantizar el correcto desarrollo de las obras.

Este contrato ha sido propuesto para su adjudicación a la empresa Innovación Civil Española por un importe de casi 265.000 euros. "La dirección facultativa asegura que la ejecución se ajuste al proyecto aprobado, que se cumplan los estándares de calidad y seguridad, y que la inversión pública se gestione con rigor y eficiencia", han mantenido.

Con esta actuación, la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua) trata de reforzar su labor en "la gestión y mejora de las infraestructuras hidráulicas de Baleares".

"La inversión en depuración es clave para cerrar el ciclo del agua de forma sostenible, proteger el medio ambiente y garantizar un servicio esencial para la ciudadanía, al contribuir al mismo tiempo a la resiliencia del territorio frente a los retos futuros", han subrayado.