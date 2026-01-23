El Govern invertirá tres millones de euros del ITS en la modernización de varias depuradoras de aguas residuales

Una depuradora de aguas residuales en Baleares. - CAIB

PALMA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua) invertirá más de tres millones de euros procedentes impuesto de turismo sostenible (ITS) en la modernización de varias depuradoras de aguas residuales (EDAR).

Abaqua ha sacado a concurso el suministro e instalación de sistemas de pretratamiento y tratamiento de fangos de diversas EDAR del archipiélago, cuyo contrato se dividirá en diez lotes y se licitará por 3,14 millones de euros.

El expediente abarca actuaciones en cerca del 25 por ciento de las depuradoras operadas por Abaqua en todo el archipiélago, ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado.

Por islas, en Mallorca las actuaciones de mayor peso económico se concentran en las EDAR de Cala d'Or, Cales de Manacor, Pollença, Algaida, Mancor de la Vall, Sóller, Valldemossa, Camp de Mar y Llucmajor, aunque también se incluyen equipos para las instalaciones de Santanyí, Cala Ferrera, Andratx, Platja de Muro y Porreres.

Entre las actuaciones previstas destacan la desodorización de la EDAR de Pollença, la renovación del sistema de membranas de Valldemossa y la actualización del pretratamiento y desbaste de la EDAR de Camp de Mar.

En Menorca se realizarán en las EDAR de Alaior y Ciutadella Sud, mientras que en las Pitiusas se centrarán en la actualización del sistema de fangos de la EDAR de Formentera.

El conjunto de estas intervenciones, orientadas a la mejora del tratamiento de la fracción sólida de las aguas residuales, buscará mejorar la calidad del efluente depurado, optimizar la operación de las plantas y reducir las emisiones y la generación de residuos asociados a los procesos de depuración.

Las ofertas pueden presentarse hasta el 20 de febrero y los licitadores podrán optar a uno o varios de los diez lotes incluidos en el expediente.