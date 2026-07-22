El Govern investigará la situación de los trabajadores del aeropuerto de Palma tras recibir una denuncia por el calor

Archivo - Centro de Control de Enaire en Baleares en el aeropuerto de Palma. - ENAIRE - Archivo

PALMA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern investigará la situación de los trabajadores del aeropuerto de Palma ante las altas temperaturas tras recibir una denuncia contra Aena por parte de USO.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, la directora del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal), Coloma Capó, se reunirá este jueves con representantes del sindicato para conocer los detalles de la queja formal y poder realizar las indagaciones oportunas en las instalaciones de Son Sant Joan.

El Govern ha destacado que durante este verano se han realizado visitas programadas dentro del Plan de Actuaciones de medidas preventivas del Riesgo por Altas Temperaturas, especialmente en empresas concurrentes. También se han realizado visitas de técnicos a diferentes empresas para la verificación de las condiciones de trabajo a partir de la recopilación de información obtenida con los cuestionarios sobre el riesgo de temperaturas respecto a trabajos interiores y exteriores.

Asimismo, el Ibassal realiza la reunión anual de inicio de campaña con Aena para valorar las actuaciones a realizar en relación al riesgo por altas temperaturas, sobre todo en trabajos a la intemperie, con las diferentes empresas concurrentes en el aeropuerto de Palma.

REAPERTURA DE LA CANTINA

En este sentido, han recordado que la consellera de Trabajo, Catalina Cabrer, junto con la directora del Ibassal se reunieron este mes con el director del aeropuerto de Palma, Tomás Melgar, en Son Sant Joan, para trasladarle las quejas y preocupaciones de los trabajadores. Además de los puntos de agua y de sombra, también se reclamó la reapertura de la cantina como un espacio de refrigeración donde puedan comer y protegerse del calor al mediodía.

Además de la reunión con Aena, el Ibassal ha mantenido encuentros con UGT y CCOO en diversas ocasiones para conocer de primera mano las quejas de la plantilla con el objetivo de que las actuaciones sean más precisas y efectivas.

El Govern ha asegurado que continuará trabajando para proteger la salud y la seguridad laboral de los profesionales ante las altas temperaturas y otras casuísticas en este espacio.