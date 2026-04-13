El Govern invierte más de un millón de euros en la digitalización de la red de agua potable de Andratx. - CAIB

PALMA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern destina una inversión de algo más de un millón de euros para la digitalización y mejora de la red de abastecimiento de agua potable en Andratx (Mallorca), con el objetivo de optimizar la gestión de los recursos hídricos y reducir las pérdidas en la red.

El director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, ha presentado el proyecto, una actuación financiada con el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS). Al acto han asistido la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, y el teniente de alcalde, Joan Forteza.

El proyecto prevé la sustitución integral del parque de contadores de agua potable del municipio por equipos digitales de última generación, con el objetivo de modernizar la gestión de los recursos hídricos.

En total, se instalarán 6.864 nuevos contadores digitales de ultrasonidos que permitirán la telelectura automática y en tiempo real mediante tecnología NB-IoT (Narrowband Internet of Things).

Esta actuación, según ha indicado en un comunicado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, permitirá dar un salto cualitativo en la gestión del ciclo del agua en el municipio.

Entre los principales beneficios, destaca la detección casi inmediata de fugas en la red, lo que contribuirá a reducir significativamente la llamada agua no contabilizada.

Asimismo, la mejora en la precisión de la medición fomentará un consumo más responsable y eficiente, especialmente relevante en un contexto de sequía.

La digitalización también supondrá una mejora directa en el servicio a la ciudadanía, ya que se eliminarán las lecturas manuales de los contadores, evitando errores y molestias a los abonados, y se garantizará una facturación más ajustada al consumo real.

Además, el sistema incorporará una plataforma de gestión avanzada que permitirá el monitorización continua de la red las 24 horas del día, facilitando la toma de decisiones y optimizando las tareas de mantenimiento.

Calafat ha destacado que "esta actuación sitúa a Andratx a la vanguardia en la gestión inteligente del agua, un recurso que debemos gestionar con la máxima eficiencia".

En este sentido, ha subrayado que la digitalización es una herramienta clave para mejorar el control de la red, reducir pérdidas y garantizar un servicio de calidad a la ciudadanía.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha valorado muy positivamente esta inversión y ha destacado que este proyecto supone un paso adelante fundamental para Andratx que "permitirá mejorar la eficiencia en la gestión del agua y avanzar hacia un modelo más sostenible y responsable".

Asimismo, ha subrayado que la incorporación de tecnología de telelectura ayudará a detectar incidencias con mayor rapidez, optimizar los recursos y ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.

Esta actuación se enmarca dentro de la convocatoria del Plan Anual de Impulso al Turismo Sostenible (ITS) Ordinario 2024-2025 y forma parte de la estrategia del Govern para reforzar y modernizar las infraestructuras hídricas en el archipiélago.