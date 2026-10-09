El Govern lamenta la muerte de un piloto de la Rally Challenge de Mallorca y traslada sus condolencias a su familia

Archivo - El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, en un pleno del Parlament. - CAIB - Archivo

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern, Jaume Bauzá, ha lamentado la muerte de un piloto de la 550 Rally Challenge de Mallorca y ha trasladado sus condolencias a su familia y amigos.

Bauzá, en un mensaje publicado la tarde de este viernes en su cuenta de la red social X, ha dicho sentirse "consternado" por la noticia del accidente mortal, en el que la copiloto ha sido hospitalizada con lesiones medulares.

"Queremos expresar nuestras condolencias a la familia y los amigos del piloto y todo nuestro apoyo a la familia del motor en estos momentos tan difíciles, así como nuestros deseos de recuperación para la copiloto herida", ha escrito.

Según la información facilitada por la Guardia Civil, el siniestro ha ocurrido la tarde de este viernes en el kilómetro 10 de la Ma-10 en dirección a Lluc desde Pollença, a la altura de Mortitx.

La unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Inca ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que ha ocurrido el accidente en el que se han visto involucradas estas dos personas, un hombre de 63 años y una mujer de 39, ambos de nacionalidad alemana.