El Govern levanta acta de infracción por unos sondeos de Red Eléctrica en Maristany en época por nidificación - ANACA

PALMA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un agente de Medio Ambiente ha paralizado este martes unos sondeos que realizaba una subcontrata de Red Eléctrica en el entorno de Maristany ante las restricciones por la época de nidificación.

Según ha señalado la Asociación por un Nuevo Acuerdo por el Cable de Alcúdia (Anaca) en una nota de prensa y ha confirmado el Govern, Medio Ambiente ha levantado acta de infracción, subrayando que las actuaciones se han realizado en época de nidificación, que finaliza el 31 de julio.

Por su parte, desde Red Eléctrica han atendido la orden de suspensión temporal de los sondeos que, a su criterio, se ha debido a una "discrepancia interpretativa". Según han argumentado en un comunicado, entendían que podían realizar los trabajos basándose en un informe de una empresa independiente que aseguraba que no existía nidificación de especies.

Ha sido Anaca que ha avisado a la Guardia Civil y al Govern, después de que un vecino detectara este martes la presencia de material de sondeo en una zona de la Red Natura.

Según han señalado desde la asociación, el agente de Medio Ambiente ha constatado que el permiso autorizaba actuaciones en zona protegida exclusivamente fuera del periodo de nidificación --que comprende los meses de marzo a julio--.

Ante esta paralización, Red Eléctrica ha indicado que los trabajos se iniciaron este lunes al amparo de la autorización favorable preceptiva, que incluía "un condicionante en relación al cual se ha generado una discrepancia interpretativa que ha de ser aclarada".

En este sentido, ha asegurado que los trabajos no se retomarán hasta dicha aclaración. La autorización fijaba una parada en época de nidificación por una eventual afectación a determinadas especies de aves con presencia en la zona.

Así, atendiendo a un informe de una empresa independiente, que indicaba la no existencia de nidificación de especies, ni afección a su ciclo reproductor, Red Eléctrica "entendía que se daba cumplimiento al condicionante establecido".

Los trabajos consisten en tres sondeos en la zona de Maristany con el objetivo de garantizar la no afección ambiental al espacio protegido y validar el trazado derivado de la mesa de trabajo del Protocolo firmado entre administraciones, vecinos y Red Eléctrica que definió el nuevo trazado terrestre del segundo enlace Península.

Sin embargo, desde la asociación Anaca han criticado que estos sondeos se hayan producido cuando el proyecto "no cuenta aún con autorización administrativa definitiva" del Consejo de Ministros y 12 días después que el Ayuntamiento de Alcúdia instara al Gobierno a no adoptar ninguna decisión definitiva sobre el trazado.