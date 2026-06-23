El Govern licita un proyecto para mejorar la biodiversidad en las lagunas de Can Figuera por más de 284.000 euros

Lagunas de Can Figuera. - CONSELLERIA DEL MAR Y EL CICLO DEL AGUA

PALMA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria del Mar y el Ciclo del Agua ha iniciado el proceso de licitación del proyecto ejecutivo para mejorar la biodiversidad de las lagunas de evapotranspiración e infiltración de Can Figuera, generadas por la actividad de la depuradora de Binissalem.

El presupuesto de ejecución material asciende a poco más de 284.000 euros y el plazo de ejecución previsto es de tres meses, según ha informado la Conselleria en un comunicado.

Este proyecto forma parte de las inversiones en esta instalación, donde en la actualidad se ejecutan obras por importe de 900.000 euros. Por una parte, las actuaciones tratan de mejorar los equipos de proceso y automatización del tratamiento y, por otra parte, digitalizar y controlar vertidos.

Los trabajos comenzarían a final de año y se prevé que acaben antes del verano próximo, en coordinación con el otro proyecto de mejoras de la propia estación depuradora.

Las lagunas de Can Figuera reciben el efluente de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Binissalem y funcionan como un sistema natural de tratamiento de afino. La vegetación acuática y de ribera interactúa con el agua depurada al degradar contaminantes emergentes, ya que el paso por la decantación en las lagunas y los efectos de la vegetación aumentan y mejoran el grado de tratamiento de las aguas de esta planta.

Además, la infiltración que se produce en estas balsas favorece la recarga del acuífero cuaternario, que abastece de agua a las zonas agrícolas de la comarca y sirve de reservorio para el regadío de los campos circundantes. La mejora de la calidad del agua que se infiltra es, por tanto, un beneficio directo para el ciclo hídrico local y para la actividad agraria de la zona.

Para potenciar esta capacidad depuradora, el proyecto contempla la una serie de actuaciones en la población vegetal destinadas a aumentar y mejorar el efecto de estas plantas en la calidad del efluente final.

Estas actuaciones diversifican los sistemas dentro de las lagunas, aumentan la superficie de contacto de las plantas con el agua y mejoran la eliminación de nutrientes y microcontaminantes antes de que el efluente alcance el acuífero.

Un aspecto a destacar de este proyecto es la eliminación de la caña invasora que coloniza los márgenes de las lagunas para favorecer así la proliferación de la vegetación autóctona, mediante la técnica de arranque del rizoma, que se ha mostrado como la más eficaz para este fin.

Para asegurar el mínimo impacto sobre la fauna y el ecosistema, al inicio de los trabajos se procederá también a la retirada de fauna alóctona, como las ranas y tortugas de Florida, que serán reubicadas para ser posteriormente reincorporadas a las zonas actuadas.

Las zonas recuperadas serán revegetadas con núcleos de plantación de árboles y arbustos autóctonos, como tarayales de 'tamarix gallica', olmos resistentes a la grafiosis y fresnos, junto con medidas contra la proliferación de las cañas.

En el ámbito hidráulico se instalará un sistema de control de eventuales flotantes en el aliviadero de pluviales, así como arquetas, registros y válvulas para mejorar la comunicación y entre ambas lagunas, lo que mejorará el control del flujo de agua en el sistema.

El proyecto viene a completar el paquete de actuaciones en la instalación, donde actualmente ya se ejecuta un proyecto por valor de 950.000 euros destinado a mejoras en la obra civil, el equipamiento y los sistemas de proceso destinados a mejorar la calidad del tratamiento, el comportamiento frente a pluviometrías intensas y a recibir los vertidos de camiones que recogen aguas residuales de núcleos diseminados, que habían quedado sin una instalación en Mallorca tras el cierre de Inca a este residuo.