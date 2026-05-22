El Govern mantiene su "máxima tranquilidad" tras ratificarse la denuncia contra el jefe de gabinete de Prohens

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha mantenido su "máxima y absoluta tranquilidad" después de que se ratificara la denuncia contra el jefe de gabinete de Prohens, Alejandro Jurado, por las supuestas irregularidades en el proceso de selección de un chófer que acabó beneficiando a un familiar.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, ha reaccionado de esta manera al ser preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este viernes.

"El posicionamiento del Govern sigue siendo el mismo, no ha cambiado ni un milímetro del que expresamos en su momento y me remitido por tanto a ese pronunciamiento. El Govern tiene la máxima y absoluta tranquilidad, eso sí lo puedo confirmar con total seguridad", se ha limitado a decir Costa.

Según han informado 'Diario de Mallorca' y 'Última Hora', el querellante, un veterano chófer del Govern, declaró el jueves ante el juez que investiga un supuesto delito leve de prevaricación administrativa, ratificó su denuncia y aseguró que sigue muy afectado psicológicamente.

El procedimiento judicial deriva de una querella en la que un funcionario acusó al jefe de Gabinete de la presidenta del Govern, Marga Prohens, de idear un plan para modificar las bases de un proceso de selección de chófer para que resultara beneficiado un familiar suyo que se había presentado al puesto junto a otros 200 aspirantes.

El funcionario, que a raíz de estos hechos presenta un cuadro ansioso depresivo desde hace dos años, considera que Jurado urdió un plan "ilegal, injusto y arbitrario" para conseguir un puesto de trabajo a su familiar, a través de la manipulación de una convocatoria pública de empleo para la cobertura de la plaza de conductor.

El Ejecutivo autonómico ha defendido en todo momento que se trata de un nombramiento por libre designación siguiendo el procedimiento establecido.