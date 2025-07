El Govern niega dudas jurídicas en la creación de otra vicepresidencia y afirma que la Abogacía de la CAIB lo avaló

PALMA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha negado que exista "ninguna duda" jurídica en la creación de una segunda vicepresidencia, puesto que antes de tomar la decisión se consultó con la Abogacía de la Comunidad Autónoma, entre otras fuentes jurídicas.

Así lo ha dicho el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern tras ser preguntado por críticas de los socialistas al nombramiento de Antònia Maria Estarellas como vicepresidenta segunda ya que aseguran que la ley 1/2019 no contempla otra vicepresidencia.

No obstante, Costa ha defendido que la ley "no dice en ningún caso" que no pueda haber dos vicepresidencias y que la interpretación que hace el Ejecutivo es que "no hay ningún tipo de problema".

"Tenemos garantías que de la interpretación del Govern es perfectamente factible", ha asegurado, para después explicar que se ha consultado a personas de la Abogacía de la CAIB, entre otras.