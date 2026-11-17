Archivo - El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha negado que la parte de la ley de costas de la Comunidad Valenciana que ha sido declarada inconstitucional sea igual que la del proyecto de ley que se está tramitando en Baleares.

Lo ha dicho al ser preguntado al respecto en el pleno del Parlament de este martes por parte de la diputada socialista Maria Pilar Carbonero.

La socialista ha advertido que parte de la ley del litoral valenciana, que el Govern ha "copiado", ha sido declarada inconstitucional por parte del Tribunal Constitucional (TC) por "proteger las construcciones por encima de la ley de costas".

Aunque ha dicho estar a favor de la protección de los edificios singulares, pero ha remarcado la necesidad de que esta se dé solo a aquellos que lo merecen en base a criterios patrimoniales y no económicos.

"Estaría bien que cuando me haga preguntas las haga con un poco de rigor y no según el argumentario del PSOE", le ha replicado el conseller.

"La decisión del TC sobre la ley valenciana no tiene nada que ver con el proyecto de ley de Baleares, porque la primera habla de complejos y poblados construidos en zonas limítrofes y no de protección de edificios singulares", ha sostenido.