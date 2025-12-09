El Govern no aclara si apoyará la ley para regular la entrada de vehículos en Mallorca registrada por el PSIB

Archivo - Tráfico lento en la Vía de Cintura (Ma-20) de Palma en un día laborable. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern no ha aclarado si apoyará la proposición de ley para regular la entrada de vehículos en Mallorca registrada por el PSIB la semana pasada tanto en el Parlament como en el Consell insular.

El diputado socialista Ares Fernández se lo ha planteado este martes en el pleno de la Cámara autonómica al conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, quien no ha dado una respuesta directa.

El texto registrado, ha dicho Fernández, es en un 90% el borrador que fue presentado por el equipo de gobierno insular el pasado mes de junio y solo introduce algunas mejoras en lo que respecta a la movilidad sostenible que, a su parecer, son perfectamente asumibles por los 'populares'.

Los socialistas se han visto forzados a dar este paso, ha justificado, porque el documento ha estado "seis meses en un cajón" y el Consell "no ha movido un dedo".

"Hemos hecho la parte que no se han atrevido a hacer, iniciar el trámite. ¿Le darán apoyo o no? Es su ley", ha cuestionado el diputado.

Mateo, no obstante, ha eludido dar una respuesta directa y se ha limitado a reivindicar la apuesta del Govern por la movilidad sostenible y accesible y un transporte público que sea una alternativa al uso del vehículo privado.

"A diferencia de ustedes, oportunistas, que insisten en reclamar cosas ocho años después de su inacción en todas las materias", ha replicado, afeándole al socialista que no impulsaran esta misma medida cuando estaban al frente de las instituciones.

El conseller ha defendido que el Consell de Mallorca "está trabajando en el borrador" y está consultando a todos los agentes implicados y a todos los grupos políticos.

También, ha dicho, se ha puesto con el Consell de Ibiza para conocer su valoración acerca de la limitación de entrada vehículos, una medida que ya está en marcha en las dos islas pitiusas.

"No entiendo qué miedo tienen. Si ustedes quieren, esta ley sale con una amplísima mayoría como en Ibiza. Lo que no pueden hacer es bloquear y vender que Mallorca está desatascada, la gente está cansada de propaganda", ha contrapuesto Fernández.