El Govern no asiste a la conferencia sectorial de Infancia por "irregularidades" en la convocatoria

Archivo - La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, en una rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB - Archivo

PALMA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, no ha asistido a la conferencia sectorial de Infancia al asegurar que ha habido "irregularidades" en la convocatoria.

El Ejecutivo balear había solicitado la anulación del orden del día de la reunión al considerar que era "contrario a derecho", según ha trasladado la Conselleria que dirige Fernández en una nota de prensa.

Baleares se ha sumado al 'platón' de las comunidades autónomas del PP a la conferencia sectorial, que no ha podido celebrarse por falta de "quórum".

Según el Govern, el orden del día no fue aprobado previamente en el seno de la Comisión Sectorial, como exige la normativa, y, pese a ello, el Ministerio de Juventud e Infancia ha mantenido su contenido en la convocatoria.

Además, ha denunciado que, a día de hoy, no se ha recibido respuesta al escrito de impugnación y solicitud de anulación remitido por el Govern.

Asimismo, la impugnación pone el foco en uno de los puntos incluidos en el orden del día, relativo a la información sobre el Real Decreto que fija la capacidad ordinaria de los sistemas de protección para la atención de menores no acompañados.

Este punto, según el Ejecutivo, se introduce sin el respaldo previo de las comunidades autónomas, fuera del procedimiento reglamentario y supone un aumento de la supuesta capacidad para Baleares, que pasaría según este Real Decreto que se pretende aprobar, de 406 plazas a 434.

"Estamos ante una convocatoria que no respeta las reglas básicas de funcionamiento de la Conferencia Sectorial", ha señalado la consellera balear, quien ha subrayado que "no se puede imponer un orden del día que ha sido rechazado previamente por la mayoría de comunidades autónomas".

Según la consellera, el Govern "no puede avalar con su presencia una reunión que nace viciada desde el punto de vista jurídico". ASí, ha defendido que la impugnación presentada busca "garantizar la legalidad y el respeto institucional entre administraciones" y el rechazo a un reparto "injusto y sin garantías".

Precisamente, Fernández ha reiterado su rechazo del al reparto de menores no acompañados planteado por el Gobierno central, a su entender, basado en criterios "arbitrarios" y diseñado "sin consenso, sin financiación adecuada y, lo que es más grave, sin tener en cuenta el bienestar de los menores".

Además, ha advertido que el sistema de protección de menores de Baleares se encuentra en una situación de sobreocupación, con 733 menores no acompañados atendidos actualmente por los consells insulares, lo que, ha remarcado, "hace inviable asumir nuevas derivaciones sin poner en riesgo la atención adecuada".

El Govern ha defendido que cualquier decisión en esta materia debe adoptarse desde el acuerdo entre comunidades autónomas, con criterios "objetivos" y "garantizando la igualdad territorial y la financiación suficiente para atender a los menores con dignidad".