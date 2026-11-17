Archivo - Un cartel para el uso de pinganillos durante la primera sesión del debate de investidura del líder del PP, en el Congreso de los Diputados, a 26 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antónia Maria Estarellas, ha evitado posicionarse sobre la eventual prohibición de emplear las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados, una medida que refleja el programa electoral del PP.

"Nosotros no fiscalizamos a nadie por la lengua que habla. Pero mi opinión sobre el programa electoral del PP es que hay medidas concretas para solventar problemas como la vivienda o la creación de mandos únicos para la gestión de emergencias", ha subrayado.

De este modo se ha expresado al ser preguntada en el pleno del Parlament de este martes por su opinión sobre una eventual prohibición de emplear las lenguas cooficiales en el Congreso por parte del diputado socialista Marc Pons.

El parlamentario ha puesto en duda que, en el caso de que esta medida se ponga sobre la mesa, el Govern vaya a ser capaz de "defender la lengua propia de Baleares y luchar contra quienes la quieran despreciar".

Estarellas, quien ha celebrado que los socialistas "ya les den por ganadores" al dar por hecho que se cumplirá su programa, ha dicho que el Govern lo que quiere "es un Gobierno que sea capaz de dar soluciones reales a las preocupaciones de los ciudadanos".

"El Govern no tiene problema con ninguna de las lenguas oficiales y sobre todo no las utiliza como instrumento de crispación, como ustedes. Las lenguas son para convivir y no para generar conflictos", ha insistido.

La consellera, eso sí, ha criticado que los socialistas tengan representantes, tanto en Madrid como en Baleares, "que no han usado el catalán en su vida".

CONCEBIDOS NO NACIDOS

Estarellas también ha sido preguntada, en este caso por la también socialista Amanda Fernández, si comparte la propuesta del PP de dar derechos a los concebidos no nacidos.

La consellera le ha reprochado que le pregunte "con falta de rigor". "Podría sentarme y no contestar. ¿Por qué voy a opinar de un programa?", se ha preguntado.

En cualquier caso, ha puesto en valor las medidas de apoyo a las familias impulsadas por el Govern, como la ley de conciliación, el cheque canguro, la gratuidad del ciclo educativo 0-3 o la posibilidad de matricular en el sistema educativo a niños que todavía no han nacido para "ayudarles a planificar".

Fernández, por su parte, le ha afeado al PP que pretenda dar más derechos a niños que todavía no han nacido que a, por ejemplo, los menores extranjeros no acompañados. Además, ha considerado que la propuesta de dar derechos a los concebidos no nacidos es una manera de "controlar a las mujeres".

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

La diputada del PSIB Pilar Costa, por su parte, le ha preguntado a la vicepresidenta segunda del Govern acerca de la publicidad institucional que ha recibido el digital 'OkDiario' o alguna de sus empresas editoras por parte de la administración autonómica.

Estarellas le ha recordado que la contratación de los espacios publicitarios se rige por la ley de publicidad institucional, que ya estaba en vigor cuando gobernaba el Pacte, y la distribución de fondos se hace "en base a criterios objetivos".

"El Govern aplica la normativa con independencia de la línea editorial de los medios de comunicación. Espero que ustedes hiciesen lo mismo", ha subrayado.

La consellera ha invitado a Costa a acudir a su despacho para consultar los expedientes que quiera, pero ha considerado que "por rigor y prudencia" no puede exponer los datos, que ha vinculado a la "persecución a según qué tipo de medios", solicitados en un plenario.

La socialista ha sostenido que la "falta de respuesta" de Estarellas "evidencia lo que hacen y lo que todo el mundo sospecha". "El Govern ha subido en ocho millones de euros el presupuesto para el reparto de la publicidad, más del doble o del triple que en años atrás. ¿Por qué lo esconden? Porque lo hacen para pagar las facturas del abogado de Koldo para que mienta", ha zanjado.