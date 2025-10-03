El Govern no tiene información de Exteriores de los participantes en la flotilla, pero desea su pronto regreso

El barco 'Conscience', miembro de una flotilla que navega rumbo a Gaza - RUMBO A GAZA

PALMA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern no ha recibido información por parte del Ministerio de Exteriores de la situación de los cinco ciudadanos de Baleares en la flotilla a Gaza, aunque ha expresado su regreso a sus hogares lo más pronto posible para reunirse con sus familiares y amigos

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, el vicepresidente primero y portavoz, Antoni Costa, ha recordado que las competencias en este sentido recaen sobre el Ministerio, a quien corresponden las labores diplomáticas.

El portavoz ha recordado en todo caso que las cinco personas de Baleares que se unieron a la Global Sumud Flotilla eran conscientes del riesgo que corrían dada la situación de conflicto que vive la zona.

Antoni Costa ha trasladado el deseo del Ejecutivo autonómico de que se abran corredores humanitarios para ayudar a la población y que se alcance la paz en la zona "lo más pronto posible" y no se tengan que ver más imágenes como las que se han visto en los últimos meses.

EL PORTAAVIONES MÁS GRANDE DEL MUNDO

A preguntas de los medios, el portavoz del Govern se ha referido a la llegada a Mallorca del USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones del mundo, que ha suscitado críticas.

Costa ha situado en un escenario de normalidad en el contexto de la pertenencia de España a la OTAN la llegada del buque, que ha recordado que no es un hecho aislado ni extraordinario.