El Govern no tiene previsto intervenir en el convenio de hostelería pero facilitará "que llegue a buen puerto"

PALMA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern "no tiene previsto" intervenir en las negociaciones entre sindicatos y patronales para consensuar un nuevo convenio de hostelería en Baleares, pero intentará facilitar "que llegue a buen puerto".

Así se ha expresado este viernes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, después de que la secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, pidiera su intervención.

"Este Govern no tiene previsto hacerlo. Quiere que se llegue a un acuerdo y que no se llegue a situaciones que, en fin, ya me entienden", ha dicho, sin llegar a concretar a qué se refería. "El Govern no interviene, pero está al tanto", ha afirmado.

"¿Qué quiere este Govern? Que este convenio llegue a buen puerto con beneficios para los trabajadores y para las empresas. De eso se trata, de llegar a un acuerdo, y el Govern intentará por todos los medios facilitar en lo que pueda y en lo que se le pida en esta negociación para que llegue a buen puerto", ha añadido.

Armengol, en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en las manifestaciones por el 1 de mayo, exigió al Ejecutivo autonómico que "no se ponga de perfil" y haga "una negociación colectiva como hizo el anterior Ejecutivo", que ella presidía.

"No me sorprende que Armengol diga que hay que intervenir y situarse el primero de la mesa, como hacía Negueruela en su momento, que no me resulta sorprendente su forma de actuar", ha recriminado el también vicepresidente autonómico.

El suyo, ha zanjado Costa, es un Govern "liberal" y que confía en los agentes económicos y sociales a la hora de pactar los convenios.