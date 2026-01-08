El Govern ofrecerá formación a las personas con discapacidad para favorecer su acceso laboral a la Administración

Reunión de la Escuela Balear de la Administración Pública con la asistencia de la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer. - CONSELLERIA DE TRABAJO

PALMA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado este jueves el Plan de Formación FIOP 2026 dirigido a personas con discapacidad con el objetivo de mejorar su empleabilidad, reforzar las competencias profesionales y facilitar el acceso, la consolidación y la promoción dentro de las administraciones públicas de Baleares.

El Plan FIOP se enmarca en el compromiso de la Escuela Balear de la Administración Pública (EBAP) con una administración pública "más inclusiva" y ofrece una formación adaptada a "las necesidades reales del colectivo", tanto de las personas con discapacidad interesadas en acceder a la Administración pública como del personal que ya trabaja en ella y quiere consolidar o ampliar sus conocimientos.

En una nota de prensa, la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social ha explicado que el programa pone "especial énfasis" en el apoyo a la preparación del temario de los procesos selectivos de la función pública, que se convocan anualmente con reservas específicas para el turno de discapacidad. Los exámenes correspondientes al año 2026 están previstos entre los meses de marzo y abril.

Asimismo, el Plan FIOP trabaja el refuerzo de las competencias digitales, la ofimática y la administración electrónica de las personas que ya prestan servicio en la Administración, así como el conocimiento del funcionamiento de las bolsas únicas y los llamamientos colectivos.

El contenido formativo también incluye el desarrollo de habilidades personales, comunicativas y de gestión emocional, así como una primera aproximación a la inteligencia artificial, aplicada tanto al ámbito laboral como a la vida cotidiana.

Durante el año 2026 se llevarán a cabo 24 acciones formativas distribuidas por las islas, con 11 cursos en Mallorca, seis en Menorca y siete en Ibiza.

En total, el Plan FIOP cuenta con 357 horas de formación y prevé la participación de 361 alumnos, con un presupuesto global de 30.000 euros.

El Plan de Formación FIOP 2026 se dirige tanto a personas con discapacidad interesadas en acceder a la Administración pública como a trabajadores y trabajadoras que quieran consolidar o ampliar sus conocimientos y las personas interesadas pueden consultar toda la información y los requisitos de inscripción en la página web de la EBAP.

"Con esta iniciativa, la EBAP da un nuevo paso hacia una administración pública más accesible, diversa e inclusiva, consolidando la formación como una herramienta clave para la igualdad de oportunidades", han explicado en la Conselleria.