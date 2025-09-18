El Govern organiza en Andratx una jornadas para acercar la investigación marina a la ciudadanía. - CAIB

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Irfap), con la colaboración del Ayuntamiento de Andratx, ha celebrado este jueves las primeras Jornadas del Laboratorio de Investigaciones Marinas y Acuicultura (Limia).

El principal objetivo es acercar la investigación marina a la ciudadanía y dar a conocer la labor científica que se desarrolla en estas instalaciones, situadas en el Puerto de Andratx, y que constituyen el único centro de experimentación animal autorizado para trabajar con organismos marinos en las Islas, según han explicado en una nota de prensa.

El acto, que ha tenido lugar en el consistorio andritxol, ha sido inaugurado por el director general de Pesca del Govern, Antoni M. Grau, y ha contado con la participación de la gerente del Irfap, Georgina Brunet, así como de investigadores y técnicos del centro.

Brunet ha destacado la importancia de compartir este conocimiento con la población. El Limia es un centro único en Baleares y en toda España.

"Es fundamental que la gente sea consciente de que la investigación marina que hacemos aquí tiene una repercusión directa en la sostenibilidad de los recursos y en el futuro del sector pesquero y acuícola", ha señalado Brunet.

En esta línea, la gerente también ha subrayado el valor del contacto directo con los investigadores. "Hoy, las puertas del laboratorio se han abierto a la sociedad. Hemos querido que la gente de Andratx y de toda la isla pueda conocer de cerca nuestra labor y entienda la importancia de invertir en ciencia aplicada al mar", ha afirmado.

Por su parte, durante su intervención, el director general de Pesca ha manifestado que la difusión de la ciencia es básica para que la ciudadanía entienda las medidas de gestión que desarrolla el Govern, como por ejemplo en las poblaciones de raors, basadas en estudios del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea) y del Irfap-Limia.

Cabe remarcar que el Limia dispone del único polígono de jaulas flotantes de todo el país para probar innovaciones tecnológicas en condiciones semiindustriales.

"Es una infraestructura pionera que nos sitúa en el mapa internacional y nos permite validar soluciones reales para un sector que afronta grandes retos medioambientales y económicos", ha apuntado Brunet.

El programa de estas primeras jornadas ha incluido una amplia variedad de ponencias. Así, ha tenido lugar la presentación del centro a cargo de su directora, Amalia Grau, así como de investigaciones pioneras como el Proyecto Gatvaire, estudios sobre la variabilidad del comportamiento en peces marinos, la acuicultura de nuevas especies, los modelos predictivos basados en acuicultura de precisión, o la conservación de la tortuga marina en Baleares.

También se han presentado investigaciones sobre el bienestar animal en peces de acuicultura y la relación entre el comportamiento y la genética en la lubina.

Las I Jornadas Irfap Limia han finalizado con un turno abierto de palabra y con la clausura institucional, reafirmando el compromiso del Govern con la divulgación científica y la transferencia de conocimiento a la sociedad.