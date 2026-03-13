El Govern organiza dos quemas controladas en Son Ermità y s'Albufera de Mallorca con el Plan de Prevención de Incendios

Una de las quemas controladas organizadas en el Parque Natural de s'Albufera. - CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL

PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha ejecutado dos quemas controladas en la finca de Son Ermità y el Parque Natural de s'Albufera de Mallorca, en el marco del Plan Anual 2026 de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales de Baleares.

Esta semana, el personal del Operativo Interinsular de Incendios Forestales (OIIF) ha llevado a cabo estas intervenciones en estas zonas de Ferreries y sa Pobla, que han permitido gestionar 6,7 hectáreas en total forestales, concretamente 4,3 hectáreas en s'Albufera y 2,4 hectáreas en Ferreries.

En una nota de prensa, la Conselleria ha explicado que el objetivo de las actuaciones es reducir el combustible forestal y prevenir grandes incendios. Estas han sido ejecutadas por bomberos forestales del Ibanat y agentes de medio ambiente (AMA) bajo "estrictos criterios técnicos", con seguimiento especializado y con los "máximos estándares de seguridad ambiental".

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha destacado la importancia de estas actuaciones preventivas que se llevan a cabo durante los meses de invierno y a principios de primavera.

"La prevención de incendios empieza mucho antes del verano. Durante los meses con condiciones meteorológicas favorables, se aprovecha para actuar sobre el territorio, reducir el combustible forestal y preparar los bosques para afrontar mejor la temporada de riesgo", ha explicado.

En el caso concreto del Parque Natural de s'Albufera de Mallorca, el objetivo es gestionar de forma conjunta y coordinada diferentes zonas del espacio natural para "mejorar su resiliencia ecológica", así como establecer zonas estratégicas de prevención y áreas seguras para los operativos de extinción en caso de incendio forestal.

Las quemas controladas mediante el uso de fuego técnico contribuyen, al mismo tiempo, a la mejora ecológica de los espacios forestales y a la gestión activa del territorio.

Además, esta práctica contribuye a reforzar la formación del personal del Ibanat y del Operativo Interinsular de Incendios Forestales, ya que permite entrenar con esta herramienta en condiciones controladas y, a la vez, mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones reales de emergencia.

En este sentido, Simonet ha remarcado que estas actuaciones forman parte de una estrategia global de gestión forestal. "La mejor manera de luchar contra los grandes incendios es adelantarse a ellos. La gestión activa del paisaje, la reducción de combustible forestal y la planificación de zonas estratégicas son herramientas clave para proteger el territorio y garantizar la seguridad de las personas y de los equipos de extinción", ha afirmado.

La Conselleria prevé llevar a cabo este tipo de actuaciones de gestión preventiva del combustible forestal durante las próximas semanas, para aprovechar las lluvias registradas recientemente.

Las quemas controladas podrán realizarse durante el mes de marzo y parte del mes de abril, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables, y hasta el inicio de la campaña de peligro alto de incendio forestal que, según la normativa, empieza el 1 de mayo.