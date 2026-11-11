El Govern paga las ayudas de autónomos consolidados a 462 beneficiarios de Baleares

Panadero trabajando - CAIB

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, ha comenzado a abonar los pagos correspondientes a las convocatorias de ayudas de Autónomos Consolidados, Cuota Cero y modernización del comercio, que se llevan a cabo de manera progresiva de acuerdo con los procedimientos administrativos establecidos.

Según ha informado este miércoles en un comunicado, en cuanto a la convocatoria de Autónomos Consolidados, ya se ha hecho efectivo el pago a los primeros 150 beneficiarios, tras la publicación de la resolución de concesión y pago en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB). Además, está prevista la publicación de una segunda resolución que incluye a 312 beneficiarios más, con lo que las dos primeras resoluciones comprenden 462 autónomos.

En el caso de Autónomos Cuota Cero, se ha publicado en el BOIB la primera propuesta de resolución, que incluye a 1.537 beneficiarios y actualmente se están llevando a cabo las actuaciones administrativas necesarias para aprobar la correspondiente resolución de concesión y pago.

Por último, en cuanto a las ayudas de modernización del comercio, incluidas en el programa de modernización del comercio, se han tramitado 85 órdenes de pago, que se abonarán progresivamente a través de la Tesorería. Esta convocatoria, dotada con aproximadamente 3,3 millones de euros, ha recibido 574 solicitudes y contempla ayudas de hasta 9.000 euros por beneficiario.

Los pagos de las diferentes convocatorias se seguirán efectuando de manera progresiva, a medida que se completen los trámites administrativos correspondientes.