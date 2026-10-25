El Govern participa en el XV Encuentro de Cuerpos de Seguridad y Emergencias - CAIB

PALMA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias e Interior del Govern ha participado en el XV Encuentro de Cuerpos de Seguridad y Emergencias con una oferta de actividades dirigidas a niños, jóvenes y adultos.

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha asistido a también al acto de homenaje dedicado al suboficial de los Bomberos de Mallorca Joan Cifuentes, quien falleció el 20 de junio de 2021.

En reconocimiento a su trayectoria, esta cita anual dedicada a los cuerpos de seguridad y emergencias lleva su nombre desde entonces, ha recordado la Conselleria en un comunicado.

Estarellas ha visitado los expositores de la Dirección General de Emergencias e Interior, así como los del resto de cuerpos participantes. Uno de los principales atractivos ha sido la posibilidad de visitar el interior de la Unidad de Mando Avanzado (UCA), el camión desplegable que se moviliza en emergencias o acontecimientos multitudinarios y que funciona como centro de control, gestión y mando.

Además de la UCA, la Dirección General de Emergencias e Interior ha instalado una carpa con actividades infantiles y ha colaborado en el montaje de la carpa de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Inca, donde se ha recreado el funcionamiento de un Puesto de Mando Avanzado (PMA), habitual en la gestión de situaciones de emergencia.

En esta actividad han participado personal de la Dirección General e integrantes de las agrupaciones municipales de voluntarios de protección civil de Algaida, Artà, Escorca, Lloseta, Manacor, Marratxí y Montuïri, entre otros municipios, para reproducir el despliegue habitual en caso de emergencia. El espacio ha contado con una carpa, dos vehículos de intervención y un remolque.

En este mismo espacio también se han expuesto vehículos y material de intervención de las distintas agrupaciones. Además de los recursos terrestres, el departamento de Protección Civil de Calvià ha trasladado a Inca motos acuáticas de salvamento y otro material que se utiliza en las actuaciones en las playas y en el mar.

En el encuentro también ha participado el Instituto de Seguridad Pública de Balears (Ispib), que ha ofrecido actividades para todas las edades en dos carpas y ha expuesto material policial.

Una de las propuestas más destacadas ha sido el taller de gafas de simulación de los efectos del alcohol y las drogas, un material se utiliza habitualmente en los talleres que se llevan a cabo en los centros educativos. Mediante unas gafas especiales que simulan los efectos de haber consumido estas sustancias, los participantes han podido comprobar cómo tareas cotidianas, como recoger unas llaves del suelo o caminar en línea recta, se vuelven más complicadas.

El Ispib también ha organizado un taller de señales de tráfico con plastilina para los más pequeños, ha montado una ciudad en miniatura con vehículos y señales de tráfico y ha ofrecido un taller de pintura dedicado a la educación vial.