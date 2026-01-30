El Govern se persona como acusación popular en dos casos de violencia machista ocurridos en Palma y Costitx

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, este viernes en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern - CAIB

La Abogacía de Baleares se personará como acusación popular en los procedimientos penales abiertos por la muerte violenta de una mujer en Palma el pasado mes de febrero y por una agresión a otra mujer en Costitx, ambos casos investigados como violencia machista.

Así lo ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, este viernes en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en el que se ha acordado autorizar a la Abogacía de la Comunidad Autonóma a personarse en estos casos.

El primero hacer referencia al procedimiento penal abierto por la muerte violenta de una mujer en Palma, que se investiga como un presunto caso de violencia machista.

Según la información comunicada por el Instituto Balear de la Mujer (IBDona), la víctima falleció el 3 de febrero de 2025 como consecuencia de las lesiones presuntamente causadas por su expareja.

También se personará como acusación popular en el procedimiento penal abierto por unos presuntos actos de violencia machista ocurridos en el municipio de Costitx, en los que una mujer habría sufrido lesiones graves presuntamente causadas por su expareja.

Los hechos, de los que tuvo conocimiento el Instituto Balear de la Mujer el pasado 14 de enero de 2026, se remontan al 2 de diciembre de 2025.

Dada la naturaleza de los hechos y en aplicación de lo establecido en la Ley de igualdad de mujeres y hombres, la Administración autonómica tiene que intervenir judicialmente en todos los procedimientos por violencia machista con resultado de muerte o lesiones graves.

Por este motivo, la Abogacía ejercerá la acusación popular en ambos casos con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la defensa de los derechos de las víctimas.