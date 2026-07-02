El Govern pide a Aena la reapertura de la cantina del aeropuerto de Palma para los trabajadores ante el calor

Archivo - Vista general del aeropuerto de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha reclamado a Aena la reapertura de la cantina del aeropuerto de Palma como espacio de protección para los trabajadores ante las altas temperaturas.

Lo han solicitado este jueves la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, y la directora del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal), Coloma Capó, en una reunión con el director del aeropuerto de Son Sant Joan, Tomás Melgar.

En el encuentro, según ha señalado la Conselleria en una nota de prensa, las responsables autonómicas han trasladado su preocupación ante las quejas y reivindicaciones de los trabajadores en plena temporada estival.

Una de las principales peticiones por parte de los empleados es la reapertura de la cantina para poder comer y protegerse del calor a mediodía. Cabrer ha trasladado esta petición, reclamando a Aena que abra el espacio este mismo verano para dar respuesta y mejorar las condiciones de la plantilla.

"Es un espacio que permanece cerrado y pensamos que sería el momento de tener abierto como espacio de refrigeración para todos los trabajadores", ha subrayado.

Por otro lado, el sindicato UGT explicó a la consellera, en una reunión este miércoles, que los trabajadores se encuentran en "una situación precaria" en las instalaciones de Aena con plantillas que trabajan sin puntos de agua y sin puntos de sombra frente a las altas temperaturas en las terminales, lo cual "supone un riesgo para su salud".

En este sentido, Cabrer ha reiterado en el encuentro con el director del aeropuerto la necesidad de poner a disposición puntos de sombra y de agua para proteger la salud de los trabajadores.