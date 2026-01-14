El Govern pone en marcha la desaladora modular de Sant Antoni para reforzar el suministro de agua

Desaladora modular de Sant Antoni - CAIB

IBIZA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha puesto en marcha la planta desaladora modular instalada en la Instalación Desaladora de Agua de Mar (IDAM) de Sant Antoni de Portmany, una infraestructura concebida para reforzar la producción de agua desalada en Ibiza y avanzar en la reducción de la presión sobre los acuíferos.

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha visitado la instalación junto al alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, entre otros, y ha subrayado que esta actuación "refuerza la capacidad del sistema de abastecimiento de Ibiza y permite reducir la presión sobre los acuíferos". El proyecto se enmarca en la estrategia del Govern para consolidar el uso del agua desalada como recurso estructural, mejorar la resiliencia hídrica de la Isla y garantizar el suministro de agua potable.

Serra ha celebrado la puesta en marcha de esta instalación en el municipio ya que permitirá reforzar la producción de agua durante el verano. "Esta iniciativa va en línea con la política del Ayuntamiento, que apuesta por potenciar el uso del agua desalada como principal fuente de suministro municipal. De hecho, en el periodo estival, este recurso ya representa hasta el 90 por ciento del abastecimiento en las zonas donde existe disponibilidad de agua desalada. Asimismo, el Consistorio trabaja para maximizar su aprovechamiento, manteniendo rendimientos cercanos al 90 por ciento en las redes municipales de distribución en baja", ha destacado.

La planta modular, instalada en el interior de un contenedor marítimo de 40 pies, cuenta con una capacidad de producción de hasta 1.000 metros cúbicos diarios de agua desalada. El sistema incorpora un pretratamiento mediante filtración de anillas y microfiltración con cartuchos, seguido de un tratamiento por osmosis inversa con una bomba de alta presión que alcanza una presión máxima de 83 bares y una potencia de hasta 160 kW.

En estos momentos, la planta se encuentra en fase de puesta en marcha, con la autorización sanitaria solicitada. El agua producida aún no se incorpora al suministro público, a la espera de disponer de los resultados de las analíticas y de la correspondiente autorización, tras lo cual la instalación podrá entrar plenamente en servicio de cara a la próxima temporada estival.

De forma paralela a la instalación de la planta modular, Abaqua ha ejecutado la renovación del bombeo de Sa Talaia, sustituyendo las cuatro bombas y dos motores de 160 kW existentes. Esta actuación, ya finalizada y probada, era necesaria para poder vehicular conjuntamente la producción de la planta principal de Sant Antoni y la de la nueva planta modular.