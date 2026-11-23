El Govern presenta una nueva edición del concurso escolar Consumópolis con 50 equipos inscritos - CAIB

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo ha presentado una nueva edición del concurso Consumópolis, una iniciativa educativa para fomentar entre el alumnado los valores del consumo responsable, crítico y consciente.

El acto de presentación ha tenido lugar en el CIFP Joan Taix de Sa Pobla, un centro especialmente implicado en esta iniciativa, que tiene 16 de los 50 equipos inscritos hasta ahora.

Según ha destacado la Conselleria de Salud en una nota de prensa, hasta ahora se han inscrito 28 equipos de Mallorca, 11 de Menorca y otros 11 de Eivissa.

El concurso, con la temática 'Transparencia y seguridad para la protección de las personas consumidoras', se dirige al alumnado de tercer ciclo de educación primaria, de educación secundaria obligatoria y de formación profesional básica de los centros educativos de Baleares.

La primera fase del certamen consiste en un recorrido por la ciudad virtual de Consumópolis, donde el alumnado debe superar diferentes pruebas relacionadas con el consumo responsable.

Posteriormente, en una segunda fase, deben elaborar un trabajo en equipo que, este año, adopta el formato de un breve vídeo vinculado a la temática del concurso.

Consumópolis incluye una fase autonómica y una fase nacional, reconociendo el esfuerzo y la implicación de los equipos participantes, del profesorado coordinador y de los centros educativos.

En la pasada edición, un total de 1.215 alumnos participaron en el concurso, organizados en 243 equipos de 17 centros educativos de Mallorca, Menorca y Eivissa. De estos, 91 equipos completaron las dos fases del concurso, con la participación de unos 455 alumnos.

Según ha destacado la Conselleria, la elevada participación obligó a organizar las actividades de clausura en dos jornadas consecutivas.