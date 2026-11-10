El Govern presenta el proyecto para recuperar dos casas de la calle Governador del puerto de Fornells

Lafuente con vecinos de Fornells - CAIB

MENORCA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, y el gerente de PortsIB, Kico Villalonga, se han reunido este martes con representantes del Ayuntamiento de Es Mercadal y de la asociación de vecinos de Fornells para presentarles el proyecto de rehabilitación de los edificios situados en los números 2 y 4 de la calle Governador, en el puerto de Fornells.

Durante el encuentro, se han detallado los nuevos usos de las casas y las obras previstas para recuperarlas tras la extinción de las antiguas concesiones.

En concreto, el número 2 albergará las dependencias administrativas del puerto, con espacios de trabajo y salas polivalentes para reuniones y otras actividades de gestión y el número 4 se acondicionará como almacén auxiliar para guardar el material que se utiliza en las tareas de conservación y mantenimiento de las instalaciones portuarias.

Lafuente ha destacado que la rehabilitación corregirá las deficiencias constructivas detectadas en ambos inmuebles. El proyecto incluye la reparación de las fachadas y de la cubierta del edificio principal, así como la sustitución completa de la cubierta del futuro almacén. También se recuperarán los huecos originales en arco de las fachadas y se retirarán las construcciones auxiliares añadidas con posterioridad, con el fin de devolver al conjunto su configuración original y mejorar su integración en el frente marítimo.

La actuación incorpora un nuevo recorrido accesible desde la calle Governador. El itinerario atravesará el patio del número 4 y conectará con la terraza y las dependencias de la planta baja del número 2. De este modo, la rehabilitación permitirá adaptar las casas a las necesidades actuales del puerto y conservar los elementos arquitectónicos que las caracterizan.