El Govern prevé licitar las obras del Distrito de las Artes de Palma a finales de 2027. - CAIB

PALMA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades prevé licitar las obras del futuro Distrito de las Artes de Palma a finales de 2027, una vez concluya la redacción del proyecto ejecutivo y se complete la tramitación necesaria para sacar los trabajos a concurso.

Así lo ha avanzado este miércoles el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, durante la presentación del proyecto en la sede de la Conselleria, donde ha explicado que el equipo redactor dispondrá de nueve meses desde la firma del contrato para elaborar el proyecto ejecutivo.

A partir de ese momento, ha precisado, será necesario supervisar técnicamente el proyecto, declararlo de interés autonómico y aprobarlo en Consell de Govern antes de licitar las obras.

Vera ha evitado fijar una fecha para el inicio de la construcción y ha reconocido que todavía quedan diversos trámites por completar, por lo que la previsión de licitar los trabajos a finales de 2027 dependerá de que todo el proceso se desarrolle según lo previsto.

El futuro Distrito de las Artes se ubicará en el recinto de Son Busquets, contará con una inversión aproximada de 53 millones de euros y una superficie de 22.315 metros cuadrados. El complejo reunirá en un único espacio las enseñanzas superiores de Música, Arte Dramático y Diseño, actualmente repartidas en distintos edificios de Palma